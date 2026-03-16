SH공사 “매장유산법 위반 주장은 사실 아냐”

“보존지역 현상 변경 사실 없어”
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서울 종로구 세운4구역의 시추 모습. 국가유산청 제공
유네스코 세계유산인 서울 종묘 앞 세운4구역 재개발 사업을 둘러싼 정부와 서울시의 갈등이 깊어지고 있는 가운데 국가유산청은 16일 서울주택도시개발공사(SH)를 매장유산법 위반 혐의로 경찰에 고발했고 SH는 “사실이 아니다”며 반발했다.
SH공사는 이날 오후 해명 자료를 내고 “최근 시행한 지반조사는 설계단계에서 이뤄지는 기초자료 확보 목적의 조사 행위로 이미 매장문화재 정밀 발굴 현장조사 완료 및 국가유산청의 복토승인을 받아 시행한 것”이라며 “매장유산법 제31조 제2항을 위반했다는 주장은 사실이 아니다”라고 밝혔다.
이어 “이번 조사는 건축 설계를 위해 11개공을 추가로 실시한 소규모 시추조사이며 현지보존구간과 약 33m 이격 후 실시해 문화재 훼손의 우려가 전혀 없다”며 “이전보존 유구도 모두 안전하게 이전 조치한 이후에 진행되었기에 매장유산이 남아있는 보존지역에 현상을 변경한 사실이 없다”고 덧붙였다.
이새날 서울시의원 “서울 문화 불균형 해소하고 ‘새로운 실버세대’ 위한 고품격 문화 복지 확대해야”
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 지난 13일 열린 본회의에서 5분 자유발언을 통해 서울시의 문화 격차 해소와 학생 예술 교육 지원을 촉구하는 한편, 새로운 실버세대(1차 베이비부머)의 눈높이에 맞춘 고품격 문화콘텐츠 기획의 필요성을 강력히 제안했다. 이 의원은 지난 1월 세종문화회관 대극장에서 열린 ‘누구나 클래식 2026’ 신년음악회의 성공적인 개최를 언급하며 발언을 시작했다. 시민 4000여 명의 투표로 선정된 베토벤 교향곡 5번 ‘운명’ 등의 수준 높은 공연이 ‘관람료 선택제’를 통해 시민들에게 문턱 없이 제공된 점을 높이 평가했다. 그는 “대규모 클래식 공연장과 고급 문화 인프라가 여전히 서울 일부 지역에 편중돼 있다”고 지적하며 “진정한 ‘클래식 서울’을 완성하기 위해서는 세종문화회관을 강북 문화의 베이스캠프로 삼아 관련 예산을 늘리고 공연 횟수를 과감하게 확대해야 한다”고 촉구했다. 또한 교육위원회 위원으로서 학교 예술 교육과의 연계 방안도 제시했다. 이 의원은 “열악한 환경 속에서도 음악에 대한 열정을 키우는 학교 오케스트라 학생들이 세종문화회관 대극장과 같은 최고의 무대를 경험할 수 있도록 ‘청소년 무대 공유 프로젝트
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SH공사는 국가유산청의 ‘종묘 앞 세운4구역 내 개발 공사는 매장유산 유존지역에 대한 행정적 완료 조치 없이는 현행 법령상 추진이 불가능하다’는 입장에 대해서는 “건축공사를 위한 본공사 착공이 아니라 설계 추진을 위한 조사 행위일 뿐”이라며 “사업은 매장문화재 심의, 통합심의 및 사업시행계획(변경)인가 등 모든 절차를 준수하여 적법하게 추진되고 있다”고 주장했다.
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