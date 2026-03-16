中산불 미세먼지 몰려온다…17일 수도권·충남 ‘비상조처’

이미지 확대 서울 지역 미세먼지와 초미세먼지 농도가 모두 나쁨 수준을 보인 16일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 바라본 남산 타워가 뿌옇다. 2026.3.16 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 지역 미세먼지와 초미세먼지 농도가 모두 나쁨 수준을 보인 16일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 바라본 남산 타워가 뿌옇다. 2026.3.16 이지훈 기자

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화요일인 17일 수도권과 충남을 중심으로 중국 산불 등의 영향에 따라 대기질이 악화해 미세먼지 비상저감조치가 이뤄진다.국립환경과학원은 16일 오후 5시 예보에서 17일 수도권과 강원영서·충청·호남의 미세먼지 농도가 ‘나쁨’이고 보통인 지역 가운데 대구·경북·경남도 아침부터 늦은 오후까지 나쁨 수준일 것으로 예상했다.건조한 가운데 대기 중 먼지가 많아 낮 동안 연무(먼지 안개)가 끼는 곳도 있겠다.이날부터 17일까지 미세먼지가 짙게 나타나는 것은 지난 14일 중국 랴오닝성 주변에서 발생한 산불 때문으로 분석된다. 이 산불로 발생한 미세먼지가 전날부터 북풍에 실려 국내로 유입되고 있다.국립환경과학원은 중부지방 대부분과 남서부 지역을 중심으로 17일 오전까지 전날 미세먼지가 남은 가운데 국내에서 발생한 미세먼지가 추가로 축적되면서 미세먼지 농도가 높고, 오후부터는 랴오닝성 산불 영향으로 농도가 높을 것이라고 설명했다.보통 오후에는 대기 상하층 공기가 원활히 섞이면서 지상의 미세먼지 농도가 낮아지는 경향이 있는데, 17일은 대기 상층에 산불에 의한 미세먼지가 자리해 이런 현상이 나타나지 않을 것이라는 게 환경과학원의 설명이다.수도권과 충남에선 16일 오후 5시 ‘관심’ 단계 초미세먼지 위기경보가 발령됐다. 17일 오전 6시부터 오후 9시까지는 초미세먼지 비상저감조치가 시행된다.위기경보는 16일 오후 4시까지 일평균 초미세먼지 농도가 50㎍(마이크로그램)/㎥을 초과했고 17일 일평균 농도가 50㎍/㎥을 초과할 것으로 예상되면서 내려졌다.비상저감조치로 인천 석탄화력발전기 3기가 출력을 80%로 제한한 상태로 운영된다. 미세먼지 다(多)배출 사업장 가동률 조정과 건설 공사장 날림먼지 억제 조처, 행정·공공기관 차량 2부제 등도 시행된다.