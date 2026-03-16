광양 선박공장서 사망사고 잇따라···46일만에 근로자 2명 숨져

1월에 이어 40대 근로자 숨져

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전남 광양시 한 선박 제조공장에서 사망 사고가 잇따라 발생했다. 지난 1월 질식 사고로 근로자 1명이 숨진 데 이어 46일 만에 다시 사망 사고가 났다.16일 전남소방본부 등에 따르면 이날 오전 9시 4분쯤 광양시 광양읍 한 선박 제조업체에서 협력업체 근로자인 40대 A씨가 무거운 선박 부품에 깔렸다. 이 사고로 크게 다친 A씨는 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 결국 숨졌다.당시 공장에서는 내부에 설치된 크레인으로 선박 부품을 옮기던 중이었던 것으로 알려졌다. 당국은 해당 부품이 크레인에서 떨어지면서 A씨를 덮쳤을 가능성을 염두에 두고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.해당 공장에서는 지난 1월 29일 아르곤 가스에 질식한 40대 협력업체 근로자 B씨가 숨졌다. 당시 그는 방독면 등 안전 장비를 착용하지 않고 600㎜ 파이프 안에서 홀로 제조 작업을 하다가 사고를 당한 것으로 전해졌다.A씨와 B씨가 속한 협력업체는 서로 다른 업체로 파악됐다.경찰과 노동당국은 원·하청 관리자가 지켜야 할 안전관리 의무 등을 제대로 지키지 않아 사고로 이어졌는지 여부를 조사 중이다. 고용노동부 여수지청은 작업중지 명령을 내리고 즉시 사고 조사에 착수했다. 중대재해처벌법 위반 여부도 조사하고 있다.