기내 응급환자, ‘허니문’ 구급대원이 살렸다…“사명감이 만든 기적”

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이미지 확대 해남소방서 땅끝119안전센터 소속 정무웅 소방교. 뉴스1(해남소방서 제공) 닫기 이미지 확대 보기 해남소방서 땅끝119안전센터 소속 정무웅 소방교. 뉴스1(해남소방서 제공)

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신혼여행을 마치고 귀국하던 구급대원이 비행기 안에서 응급환자를 구조한 사실이 뒤늦게 알려졌다.전남 해남소방서 땅끝119안전센터 구급대원 정무웅 소방교(34)는 지난달 14일 호주 시드니에서 인천행 비행기에 탑승했다. 신혼여행을 마치고 귀국하는 길이었다.정 소방교는 비행기 이륙 5분 전 승무원들이 심폐소생술(CPR)을 다급하게 준비하는 것을 목격했다.40대로 추정되는 한국인 여성 승객이 발작 증세와 함께 의식을 잃고 쓰러진 위급 상황이었다.정 소방교는 환자의 맥박을 확인한 뒤, 심정지가 아닌 혀가 말려 들어간 ‘기도 폐쇄’ 상태임을 정확히 짚어냈다.그는 가슴압박이 아닌 기도 확보가 최우선인 상황으로 판단했다. 발작 후유증으로 환자의 턱이 강직돼 일반적인 기도 확보가 어려워지자 턱을 들어 올리는 하악견인법으로 전환해 막힌 기도를 열었다.이어 기내에 동승하고 있던 간호사와 협력해 환자의 상태를 관찰하고 구인두기도기를 삽입해 환자 호흡을 유지시켰다.신속하고 정확한 조치 덕분에 환자는 응급처치 5분 만에 자발 호흡이 안정되며 의식이 돌아오기 시작했다. 15분 뒤에는 의식을 완전히 회복, 휠체어를 이용해 공항 내 의료팀에게 인계됐다.정 소방교는 “구급대원이라면 누구라도 그 상황에서 똑같이 행동했을 것”이라며 “신혼여행의 마지막에 한 사람의 생명을 지킬 수 있어 구급대원으로서 큰 보람을 느낀다”고 전했다.박춘천 해남소방서장은 “비번이나 휴가 중에도 도민의 안전을 위해 헌신하는 소방관들의 사명감이 만들어낸 기적”이라며 “앞으로도 전문적인 구급 역량을 바탕으로 국민의 생명을 지키는데 최선을 다하겠다”고 전했다.