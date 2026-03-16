울산 울주군의회, 신규 원전 자율유치 신청 동의안 가결

울주군, 오는 30일 정부 마감 전 유치 신청서 제출 예정
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울산 울주군의회.
울산 울주군의회는 울주군에서 제출한 ‘신규 원자력발전소 건설 후보 부지 자율유치 신청 동의안’을 16일 심의·가결했다.
울주군은 의회에 제출한 동의안에 국가 전력 수급 안정 기여, 지역 산업 경쟁력 강화 및 지역 경제의 거시적 성장 도모, 주민 수용성 등을 포함한 신규 원전 유치 당위성 등을 담았다.
군은 또 신규 원전 후보지로 현재 울주군 서생면에 있는 새울원자력본부 내 부지를 지정하고, 기존 원전 인프라와 송전망 활용이 가능한 입지 여건 등도 제시했다.
이순걸 울주군수는 이날 오후 군청 프레스센터에서 기자회견을 열고 동의안에 담긴 내용을 토대로 자율유치 관련 배경, 당위성, 향후 계획 등을 밝힌다.
이날 군의회에는 신규원전반대울산범시민대책위원회 관계자들도 방문해 피켓 등을 들고 “울산시민 생명을 담보로 하는 신규 원전 유치를 즉각 중단하라”고 촉구하며 항의 시위를 벌였다.
박춘선 환경수자원위원회 부위원장 대표발의, ‘서울시 환경교육의 활성화 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안’ 본회의 통과
서울시는 환경교육이 행정 중심의 단발성 사업에서 벗어나 시민 참여와 민관 협력 기반의 지속 가능한 교육 체계로 전환될 전망이다. 서울시의회 환경수자원위원회 박춘선 부위원장(강동3, 국민의힘)이 대표 발의한 ‘서울시 환경교육의 활성화 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안’이 지난 13일 열린 제334회 임시회 제3차 본회의에서 의결됐다. 이로써 시민 참여를 확대하는 제도적 장치가 마련되어 생활 속 환경 실천을 확산할 정책 기반이 한층 강화될 것으로 기대된다. 이번 조례 개정은 기후위기와 환경문제가 심화되는 상황에서 기존 행정 중심의 환경정책을 넘어 시민이 주도적으로 참여하는 민·관 협력형 환경 거버넌스를 구축하고, 참여 중심의 환경교육 체계를 제도적으로 강화하기 위해 추진됐다. 그동안 서울시에서도 다양한 환경교육 사업이 추진되어 왔으나 단발적·비정기적으로 운영되는 경우가 많아 체계적으로 추진할 제도적 기반이 부족하다는 지적이 제기되어 왔다. 이에 이번 개정안은 시민 참여 중심의 환경교육을 활성화하고 지속 가능한 환경교육 체계를 구축하기 위한 행정적·재정적 근거를 마련하는 데 초점을 뒀다. 주요 개정 내용으로는 먼저 환경교육계획 수립 시 포함해야 할 사항에 ‘
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정부의 신규 원전 유치 신청 마감은 오는 30일이다. 군은 의회 동의 절차가 마무리된 만큼 유치 신청서를 제출할 계획이다.
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