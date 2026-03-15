‘서울갤러리’ 개관 36일 만에 10만명 방문

시청 지하 시민청 복합문화공간
국내외 방문객 하루 평균 3200명
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서울갤러리 방문객들이 서울갤러리 안에 서울시 기념품을 판매하는 ‘서울마이소울샵 서울갤러리점’에서 서울시 마스코트 해치 관련 상품을 살펴보고 있다.
서울시 제공
서울시 제공
서울시청 지하에 문을 연 ‘내 친구 서울 서울갤러리’(서울갤러리)가 개관 36일만에 방문객 10만명을 돌파했다고 15일 서울시는 밝혔다.
서울갤러리는 기존 시민청 공간을 리모델링해 지난 2월 5일 개관한 복합문화공간이다. 첨단 미디어 기술을 활용해 서울시를 1600대 1로 축소한 내친구서울 1관과 지름 2m의 지구 모형 ‘미디어 스피어’가 있는 내친구서울 2관 등이 특히 방문객들의 인기를 끌었다. 시는 서울시청 주변 광화문과 덕수궁 등 관광명소를 찾은 방문객들이 꾸준히 서울갤러리를 찾으면서 일 평균 3200여명이 방문하고 있다고 설명했다.
시는 서울갤러리를 단순한 전시 공간이 아닌 체험과 공연 등 다양한 콘텐츠를 통해 복합문화공간으로 자리매김할 수 있도록 할 계획이다. 지난 10일엔 청년들에게 무료 상담 등을 제공한 ‘서울 청년 홈앤잡 페어’ 를 열었고, 오는 21일부터 4월 12일까지 매주 주말 오후 2시 어쿠스틱과 국악 공연도 예정돼 있다.
아이수루 서울시의원 “과학기술 분야 성평등 확대”… 여성과학기술인 조례 통과
서울특별시의회 문화체육관광위원회 아이수루 부위원장(더불어민주당·비례)이 대표 발의한 「서울특별시 여성과학기술인 육성 및 지원 조례안」이 13일 개최한 제334회 서울시의회 임시회 제3차 본회의에서 최종 의결됐다. 이번 조례는 여성과학기술인의 연구 활동과 경력 개발을 지원하고, 과학기술 분야에서의 성평등 환경을 조성하기 위해 마련됐다. 여성 인재가 과학기술 분야에서 지속적으로 성장할 수 있는 정책적 기반을 구축하는 데 목적이 있다. 조례에는 ▲여성과학기술인 육성 및 지원을 위한 기본계획 수립 ▲연구활동 및 경력개발 지원 ▲교육·네트워크 활성화 ▲관련 기관 및 단체와의 협력 체계 구축 등 여성과학기술인 지원을 위한 다양한 정책 추진 근거가 포함됐다. 아이수루 의원은 “과학기술 분야는 미래 산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 영역이지만 여성 인력의 참여와 성장 환경은 여전히 충분하지 않은 상황”이라며 “이번 조례를 통해 여성과학기술인이 경력 단절 없이 연구와 활동을 이어갈 수 있는 제도적 기반이 마련되길 기대한다”고 밝혔다. 또한, 아이수루 의원은 “과학기술 분야에서 다양성이 확보될 때 혁신도 더욱 확대될 수 있다”며 “서울시가 여성과학기술인이 역량을 충분히 발휘할
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민수홍 시 홍보기획관은 “앞으로도 서울갤러리를 서울의 정책과 도시의 매력을 ‘보고, 듣고, 체험하는’ 공간으로 발전시키겠다”고 밝혔다.
2026-03-16 23면
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