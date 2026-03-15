부안 왕등도 해상 인도네시아 선원 실종, 이틀째 수색

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

부안 왕등도 해상 인도네시아 선원 실종, 이틀째 수색

임송학 기자
임송학 기자
입력 2026-03-15 09:57
수정 2026-03-15 09:57
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
해경이 전북 부안군 왕등도 인근 해상에서 실종된 인도네시아 국적 선원을 찾기 위해 이틀째 수색을 계속하고 있다.

이미지 확대
해경이 부안 왕등도 해상에서 실종된 선원을 구조하기 위해 수색작업을 벌이고 있다. 해결 제공
해경이 부안 왕등도 해상에서 실종된 선원을 구조하기 위해 수색작업을 벌이고 있다. 해결 제공


부안해양경찰서는 15일 오전 6시 40분부터 선원 A씨에 대한 수색을 재개했다고 밝혔다.

수색에는 경비함정과 연안 구조정 등 선박 5척과 항공기가 동원됐다.

앞서 전날 오전 11시 4분쯤 부안군 왕등도 인근 해상에서 500t급 선박에 타고 있던 A씨가 바다에 빠졌다는 신고가 해경에 접수됐다. A씨는 당시 핸들레일 용접 작업을 하던 중이었던 것으로 알려졌다.

해경은 경비함정과 구조 인력을 급파해 수색에 나섰으나 현재까지 실종자를 발견하지 못했다
전주 임송학 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
실종된 선원 A씨가 바다에 빠질 당시 하고 있던 작업은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로