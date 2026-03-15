부안 왕등도 해상 인도네시아 선원 실종, 이틀째 수색

이미지 확대 해경이 부안 왕등도 해상에서 실종된 선원을 구조하기 위해 수색작업을 벌이고 있다. 해결 제공 닫기 이미지 확대 보기 해경이 부안 왕등도 해상에서 실종된 선원을 구조하기 위해 수색작업을 벌이고 있다. 해결 제공

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해경이 전북 부안군 왕등도 인근 해상에서 실종된 인도네시아 국적 선원을 찾기 위해 이틀째 수색을 계속하고 있다.부안해양경찰서는 15일 오전 6시 40분부터 선원 A씨에 대한 수색을 재개했다고 밝혔다.수색에는 경비함정과 연안 구조정 등 선박 5척과 항공기가 동원됐다.앞서 전날 오전 11시 4분쯤 부안군 왕등도 인근 해상에서 500t급 선박에 타고 있던 A씨가 바다에 빠졌다는 신고가 해경에 접수됐다. A씨는 당시 핸들레일 용접 작업을 하던 중이었던 것으로 알려졌다.해경은 경비함정과 구조 인력을 급파해 수색에 나섰으나 현재까지 실종자를 발견하지 못했다