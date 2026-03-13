정부, 다음달 19일까지 ‘대형산불 특별대책기간’ 운영

이미지 확대 함양 산불 이틀째 확산…주민 대피명령 내려져 22일 경북 함양군 산불 현장. 2026.2.22 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 함양 산불 이틀째 확산…주민 대피명령 내려져 22일 경북 함양군 산불 현장. 2026.2.22 연합뉴스

정부가 봄철 산불 위험에 대비해 범정부 차원의 협력 대응 체계를 가동한다.행정안전부는 오는 14일부터 다음달 19일까지 대형산불 특별대책기간으로 지정한다고 13일 밝혔다. 최근 10년간(2016~2025년) 발생한 산불 가운데 46%가 3~4월 집중됐고, 피해 면적의 96%도 같은 기간 발생했다. 특히 피해 면적 100㏊ 이상 대형산불은 총 38건 중 74%인 28건이 봄철에 집중됐다.정부는 지난해 영남권 초대형 산불 이후 ‘관계기관 합동 산불 종합대책’에 따라 대응 역량을 강화했다. 산불헬기가 30분 이내 현장에 도착하도록 신속 출동 체계를 운용하고, 군에서 지원받을 수 있는 헬기 규모도 총 143대로 확대했다. 또 산림·소방 등 진화 인력과 장비를 보강했다.특별대책 기간 산림청을 중심으로 주말 기동 단속 등 산불 예방 활동을 강화하고 불법 소각 등 위반 행위 적발 시 엄중 처벌할 방침이다. 산불 위험이 높은 지역에는 헬기와 진화차량 등 진화 자원을 사전에 이동 배치하고, 재난성 산불이 우려되는 경우 산림청장이 현장을 직접 지휘해 신속한 진화 대응에 나선다.조덕진 행안부 사회재난실장은 “작은 불씨도 대형산불로 이어질 수 있는 위험한 시기인 만큼, 범정부 총력 대응체계를 한층 강화해 신속한 초기 대응에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.