익산 주택서 남성 2명 숨진 채 발견…비닐하우스 임대차 갈등 추정

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

익산 주택서 남성 2명 숨진 채 발견…비닐하우스 임대차 갈등 추정

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2026-03-12 16:55
수정 2026-03-12 16:55
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
경찰 이미지. 서울신문 DB
경찰 이미지. 서울신문 DB


전북 익산의 한 주택에서 남성 2명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

12일 익산경찰서에 따르면 이날 오후 1시쯤 익산시 망성면의 한 주택에서 A(70대)씨와 B(50대)씨가 쓰러져 있던 것을 A씨 아내가 발견해 신고했다.

발견 당시 두 사람은 흉기에 찔려 피를 흘리며 쓰러져 있었고 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다.

A씨와 B씨는 비닐하우스 임대인과 임차인 관계인 것으로 파악됐다.

이들은 지난해 말 계약이 만료된 비닐하우스 철거 문제로 갈등을 겪었고 임차인인 B씨가 이날 A씨의 집을 찾아 언쟁을 벌이던 중 사건이 발생한 것으로 전해졌다.



경찰은 A씨 아내 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사 중이다.
설정욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
두 남성이 숨진 사건의 배경은 무엇인가요?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로