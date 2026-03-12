인제군, 기린에 ‘어울림플랫폼’…8월 완공

이미지 확대
강원 인제군은 지역 공동체 활성화를 위한 거점 역할을 할 ‘기린내린 어울림플랫폼’을 오는 8월 완공한다고 12일 밝혔다.
어울림플랫폼은 기린면 현리에 지하 1층·지상 2층 연면적 1769㎡ 규모이다.
주요 시설은 어르신 돌봄 사랑방, 카페, 제빵소, 어울림센터 등이다. 건물 외부에는 자연생태놀이터, 치유농장이 조성된다.
어울림플래폼 건립은 기린면 도시재생사업의 일환으로 추진되고 있다. 사업비는 2021년 국토교통부 도시재생 뉴딜사업 공모에 선정돼 지원받은 국비 50억원을 포함해 총 107억8000만원이다.
군 관계자는 “어울림플랫폼은 지역 공동체를 회복에 활력을 불어 넣을 것”이라며 “공사에 속도를 내 목표한 시기에 사업을 완료하겠다”고 말했다.
