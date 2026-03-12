인제군, 기린에 ‘어울림플랫폼’…8월 완공

이미지 확대 강원 인제군청 전경. 인제군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 인제군청 전경. 인제군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강원 인제군은 지역 공동체 활성화를 위한 거점 역할을 할 ‘기린내린 어울림플랫폼’을 오는 8월 완공한다고 12일 밝혔다.어울림플랫폼은 기린면 현리에 지하 1층·지상 2층 연면적 1769㎡ 규모이다.주요 시설은 어르신 돌봄 사랑방, 카페, 제빵소, 어울림센터 등이다. 건물 외부에는 자연생태놀이터, 치유농장이 조성된다.어울림플래폼 건립은 기린면 도시재생사업의 일환으로 추진되고 있다. 사업비는 2021년 국토교통부 도시재생 뉴딜사업 공모에 선정돼 지원받은 국비 50억원을 포함해 총 107억8000만원이다.군 관계자는 “어울림플랫폼은 지역 공동체를 회복에 활력을 불어 넣을 것”이라며 “공사에 속도를 내 목표한 시기에 사업을 완료하겠다”고 말했다.