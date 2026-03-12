속초시, 제2파크골프장 조성 추진…2028년 개장

방금 들어온 뉴스

속초시, 제2파크골프장 조성 추진…2028년 개장

김정호 기자
김정호 기자
입력 2026-03-12 16:03
수정 2026-03-12 16:03
이미지 확대
강원 속초시청 전경. 속초시 제공
강원 속초시청 전경. 속초시 제공


강원 속초시는 대포동에 18홀 규모의 제2파크골프장을 조성한다고 12일 밝혔다.

다음 달 타당성 조사와 기본계획 수립에 착수한 뒤 내년 공사에 들어가 2028년 7월 개장할 방침이다. 제2파크골프장 예정 부지는 시유지여서 신속하게 공사를 진행할 수 있고, 토지 보상에 드는 예산도 절약할 수 있다.

노학동 파크골프장을 27홀로 확장하는 공사는 7월 마무리된다.

속초에서는 1000명이 넘는 파크골프 동호인들이 25개 클럽에서 활동하고 있다. 급속한 고령화로 동호인 수는 가파르게 상승할 것으로 보인다.

이병선 시장은 “시민들의 건강하고 활기찬 삶을 지원하는 것은 시정의 최우선 가치다”며 “제2구장 조성을 전격적으로 추진해 명품 생활체육 도시로 도약하겠다”고 말했다.
속초 김정호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
