사회 [속보]‘대출사기 혐의’ 양문석 의원, 대법서 일부 파기환송…의원직 상실 하종민 기자 입력 2026-03-12 12:35 수정 2026-03-12 12:44 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/03/12/20260312500099 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 토론회 참석하는 양문석 후보 더불어민주당 양문석 의원 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 토론회 참석하는 양문석 후보 더불어민주당 양문석 의원 서울신문 DB 하종민 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 기사에 구체적인 내용이 포함되어 있는가? O X