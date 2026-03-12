“강원·충남·전남은 하는데”…경북 ‘반값 농자재 지원 사업’ 도입 목소리 커진다

중동 전쟁 여파로 국제유가 상승과 국제 원자재 수급 불안이 계속되는 가운데 경북지역에도 ‘반값 농자재 지원사업’을 도입해야 한다는 목소리가 커지고 있다.
농자재 가격 급등 등에 따른 농가 경영비 부담 완화 및 농가소득 증대를 위해 반값 농자재 지원사업의 조속한 도입과 시행이 필요하다는 것이다.
12일 경북 시군 의회 등에 따르면 강원 인제군이 2019년 전국 최초로 도입한 ‘반값 농자재 지원사업’이 2023년부터 강원 전역으로 확대됐으며 충남 보령·제천, 전남 해남 등 전국 다른 지자체들도 잇따라 도입에 나서고 있다.
이들 지자체는 올해도 지원 대상 농가들이 영농 활동에 투입되는 비료, 농약, 시설 자재 등 각종 소모성 농자재를 지정 판매업체에서 구매하면 최대 50%를 보조한다. 농기계와 면세유, 보험료 등은 지원 항목에서 제외된다.
강원 평창군의 경우 올해 반값 농자재 지원사업을 위해 총 97억 5000만원의 예산을 확보했다. 이는 전년 대비 14억 1700만원이 증액된 금액이다.
지원 규모는 논, 밭 신청 면적에 따라 8구간으로 나누어 최소 20만원부터 최대 1500만원까지 지원하며, 이는 전년 대비 최대 1000만원이 상향된 규모다.
다른 시군의 지원액 및 규모도 비숫한 수준으로 알려졌다.
하지만 경북지역에서 이 제도를 도입한 시군은 아직 없는 것으로 알려졌다.
이 때문에 남기호 문경시의원(영순·산양·산북·동로)이 지난달 2일 열린 ‘제290회 문경시의회 제1차 본회의’ 5분 자유 발언을 통해 집행부에 ‘반값 농자재 지원사업’의 조속한 도입을 강력 촉구했다. 도내 다른 시군 의회도 이 사업의 도입 필요성에 공감하는 것으로 전해졌다.
남 의원은 ““만성적인 인력난에 농자재값과 인건비까지 급등하면서 영농 규모를 줄이거나 농업을 포기하는 농가가 늘고 있다”며 사업 도입 필요성을 강조했다.
농민단체와 농가들도 이 사업을 적극 도입할 것을 희망하고 있다.
경북 예천의 한 농민은 “농촌의 각종 어려운 현실로 인해 농사를 지어도 소득이 부채를 따라 잡지 못하고 있다”면서 “지자체와 지방의회가 이런 어려움을 헤아려 하루 빨리 농자재 지원 사업에 나서 줬으면 좋겠다”고 말했다.
경북 예천의 한 농민은 “농촌의 각종 어려운 현실로 인해 농사를 지어도 소득이 부채를 따라 잡지 못하고 있다”면서 “지자체와 지방의회가 이런 어려움을 헤아려 하루 빨리 농자재 지원 사업에 나서 줬으면 좋겠다”고 말했다.
