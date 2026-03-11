[포토] 엉덩물 계곡에 활짝 핀 유채꽃

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

11일 아침 대부분 지역 기온이 영하로 떨어져 쌀쌀했다.중부 내륙과 호남 내륙을 중심으로 내륙 곳곳에 서리가 내리기도 했다.한낮 기온은 8도에서 14도 사이에 분포하겠으며, 내륙을 중심으로 일교차가 15도 안팎으로 크게 벌어지겠다.이날 미세먼지가 짙겠다.서울·경기·강원 영서·대전·세종·충북·대구·울산·경북의 미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준으로 높겠으며 부산·경남·인천·충남·전북 등 나머지 지역도 늦은 오전까지 농도가 나쁨 수준을 보이겠다.전날 미세먼지가 빠져나가지 못한 가운데 오전과 밤 시간대를 중심으로 국내에서 발생한 미세먼지가 추가로 대기에 축적되면서 전국적으로 농도가 높을 전망이다. 오후 들어 대기 상하층 공기가 비교적 잘 섞이면서 농도가 감소하겠으나 일평균 농도는 나쁨 수준을 유지할 것으로 보인다.현재 대구·경북 남부 동해안과 부산·울산·경남 중부 남해안 등에 건조주의보가 내려졌다.대기가 건조한 가운데 바람도 약간 세게 불어서 화재 위험성이 크겠다.영남권에 내려진 건조주의보는 12일 비가 내리면서 해제될 것으로 예상된다.