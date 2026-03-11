울산시, 올해 지역 건설 하도급률 37% 목표

이미지 확대 울산시청. 닫기 이미지 확대 보기 울산시청.

울산시가 올해 지역 건설업계 하도급률을 37%로 잡고 총력전을 펼친다.울산시는 지역 건설업계의 활력 회복과 하도급 참여 확대를 위해 ‘2026년 상반기 민·관 합동 현장 영업 활동’에 착수한다고 11일 밝혔다.시는 올해 하도급률 목표를 지난해 35%보다 2%포인트 높은 37%로 설정하고, 오는 6월 말까지 현장 마케팅에 총력전을 펼칠 계획이다. 이번 활동은 지역 업체들의 실질적인 수주 기회를 넓히는 데 초점을 맞췄다.특히 올해는 민·관 협력 체계를 한층 강화해 기존 7명 규모의 영업팀에서 전기와 소방협회 전문 인력을 포함한 9명의 민관 합동으로 팀을 구성했다.영업 대상은 5억원 이상 공공 건설공사, 100세대 이상 공동주택, 공사비 100억원 이상 공장 공사장 등 중 하도급률이 10% 미만이거나 공정률이 30% 미만인 51개 사업장이다.시는 민·관 합동 영업팀을 통해 각 현장의 하도급 발주 물량을 선제적으로 파악하고 지역업체 참여 확대를 강력히 요청할 계획이다. 또 지역건설산업 활성화 계획을 설명하고 하도급대금 지급보증 수수료 등 시에서 추진하는 지원 사업 안내도 병행한다.시는 대형 건설사의 협력업체 등록 및 입찰 참여 기준 완화를 적극적으로 설득하고, 지역 인력 우선 고용과 지역 생산 자재·장비 우선 사용을 독려하는 현장 맞춤형 영업도 펼친다. 참여율이 저조한 현장은 맞춤형 대책을 마련하고, 지역 건설사에는 공정 정보를 신속히 제공해 실질적인 수주와 참여를 유도한다.