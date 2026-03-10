“미안하다” 유서 남기고… 임실서 90대 치매 노모·아들·손자 숨진 채 발견

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“미안하다” 유서 남기고… 임실서 90대 치매 노모·아들·손자 숨진 채 발견

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2026-03-10 14:54
수정 2026-03-10 15:13
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
서울신문DB
서울신문DB


전북 임실의 한 주택에서 일가족 3명이 숨진 채 발견됐다. 현장에는 “미안하다”는 취지의 메모가 놓여 있었던 것으로 알려졌다. 해당 가족은 치매 등 노환 증세가 있는 90대 노모를 10년 넘게 돌보며 힘들어했던 것으로 전해져 안타까움을 더하고 있다.

임실경찰서 등에 따르면 10일 오전 10시 30분쯤 임실군의 한 주택 거실에서 A(90대·여)씨와 B(60대)씨, C(40대)씨가 숨진 채 발견됐다. 이들은 노모와 아들, 손자 관계로 확인됐다. 현장에는 2장의 유서가 있었다. 이들은 안부 확인을 위해 집을 찾은 경찰관에 의해 발견된 것으로 파악됐다.

B씨는 노모를 오랜 기간 돌봐온 것으로 알려졌다. 그는 요양보호사 자격증을 취득해 치매를 앓는 노모를 직접 모셨지만 최근 돌봄 부담을 겪어왔던 것으로 전해졌다. B씨는 사건 발생 전날 한 기관에서 정신건강 상담을 받기도 했다.

경찰은 현재 정확한 사건 경위를 조사 중이다.

경찰 관계자는 “현재로서는 범죄 용의점이 보이지 않는다”며 “유서 등을 토대로 사망 원인과 사건 경위 등을 조사할 예정”이라고 말했다.



※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
설정욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
발견된 일가족 3명의 관계는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로