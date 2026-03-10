“미안하다” 유서 남기고… 임실서 90대 치매 노모·아들·손자 숨진 채 발견

이미지 확대 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 서울신문DB

전북 임실의 한 주택에서 일가족 3명이 숨진 채 발견됐다. 현장에는 “미안하다”는 취지의 메모가 놓여 있었던 것으로 알려졌다. 해당 가족은 치매 등 노환 증세가 있는 90대 노모를 10년 넘게 돌보며 힘들어했던 것으로 전해져 안타까움을 더하고 있다.임실경찰서 등에 따르면 10일 오전 10시 30분쯤 임실군의 한 주택 거실에서 A(90대·여)씨와 B(60대)씨, C(40대)씨가 숨진 채 발견됐다. 이들은 노모와 아들, 손자 관계로 확인됐다. 현장에는 2장의 유서가 있었다. 이들은 안부 확인을 위해 집을 찾은 경찰관에 의해 발견된 것으로 파악됐다.B씨는 노모를 오랜 기간 돌봐온 것으로 알려졌다. 그는 요양보호사 자격증을 취득해 치매를 앓는 노모를 직접 모셨지만 최근 돌봄 부담을 겪어왔던 것으로 전해졌다. B씨는 사건 발생 전날 한 기관에서 정신건강 상담을 받기도 했다.경찰은 현재 정확한 사건 경위를 조사 중이다.경찰 관계자는 “현재로서는 범죄 용의점이 보이지 않는다”며 “유서 등을 토대로 사망 원인과 사건 경위 등을 조사할 예정”이라고 말했다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.