3월 경북 미식 여행 즐기려면…“제철 맞은 포항초·물곰 추전”

경북도가 3월 미식 관광 콘텐츠로 동해안 ‘포항초’와 ‘물곰’을 선보인다.경북문화관광공사는 3월 ‘경북 미식여행 METI(Monthly Eating Travel Initiative)’ 콘텐츠로 경북 동해안의 제철 식재료인 ‘포항초’와 ‘물곰’을 선정했다고 9일 밝혔다.경북 미식여행 METI는 제철 식재료와 지역 음식 문화를 재구성해 매월 소개하는 프로젝트다. 이번 콘텐츠는 겨울 해풍과 거친 동해 바다에서 만들어진 식재료를 통해 경북 동해안의 자연환경과 식문화를 함께 소개하기 위해 마련됐다.포항초는 해풍을 맞고 자라 잎이 단단하고 단맛이 강한 시금치로, 모래와 염분이 섞인 토양에서 재배한다. 일반 시금치와 달리 옆으로 퍼지듯 자라며 뿌리는 붉은빛을 띤다. 포항 지역은 전국 시금치 생산량의 40% 이상을 차지하는 대표적인 겨울 시금치 산지로, 포항초는 10월 말부터 이듬해 3월 사이 가장 맛이 좋다.동해안 별미로 알려진 물곰은 살이 부드럽고 흐물거리는 특징이 있다. 과거에는 일정하지 않은 모양과 식감 때문에 버려지기도 했지만, 지금은 동해안 별미로 자리 잡았다. 조선 후기 어류 기록인 ‘자산어보’에도 ‘미역어(迷役魚)’라는 이름으로 등장할 만큼 오래전부터 식문화 속에 등장하는 재료다. 영덕과 울진 등 동해안 지역에서 이어져 온 지역 음식이다.김남일 사장은 “경북의 식탁에는 자연과 시간이 만들어낸 다양한 이야기가 담겨 있다”며 “앞으로도 지역의 제철 식재료와 음식 문화를 스토리로 풀어낸 미식 콘텐츠를 통해 경북만의 미식여행 매력을 지속적으로 소개해 나가겠다”고 말했다.