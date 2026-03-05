닫기 이미지 확대 보기

홍매화에 취해 ‘봄’

경남 양산시 원동면 원동매화마을에 ‘개구리가 겨울잠에서 깬다’는 절기 경칩(驚蟄)인 5일 진분홍빛 매화가 활짝 피어 방문객을 사로잡고 있다. 양산문화재단은 온화한 날씨로 매화가 일찍 개화할 것으로 예측해 당초 14~15일 개최하려던 ‘2026 원동매화축제’를 오는 7~8일로 앞당겼다.

양산 연합뉴스