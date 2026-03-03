경북 포항시, 동북아 해상물류 거점 도약…“북극항로 관문 선점”

이미지 확대 경북 포항시 포항영일신항만 대회의실에서 3일 열린 ‘동북아 해상물류 거점항 조성을 위한 업무협약’. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시 포항영일신항만 대회의실에서 3일 열린 ‘동북아 해상물류 거점항 조성을 위한 업무협약’. 포항시 제공

경북 포항시가 영일만항을 동북아 해상물류 거점으로 키운다.포항시는 3일 경북도와 포항영일신항만, RusTrans Group, 국제산업기업가연맹(ICIE) 등 6개 기관과 함께 ‘동북아 해상물류 거점항 조성을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.각 기관들은 ▲영일만항-러시아 극동항만 간 정기·부정기 항로 개발 ▲북방항로 연계 국제물류체계 구축 ▲선박 수리조선소(MRO)·항만 서비스 산업 공동 개발 ▲해양 신에너지 연계 사업 협력 등 북방 물류망 활용을 위한 핵심 분야에 긴밀히 협력하기로 합의했다.포항은 첨단 연구 인프라와 강력한 제조 기반, 영일만항을 갖추고 있다. 이를 러시아 현지 물류망 및 글로벌 네트워크와 결합하기 위해 민·관이 협력한다. 이를 통해 북극항로 시대의 관문항으로서 주도권을 선점하고, 북방 경제권 진출을 위한 실질적인 소통 채널로 활용한다.특히 협약에 참여한 러시아의 ‘RusTrans Group’은 러시아 극동 지역과 중국의 주요 항만을 잇는 정기 컨테이너 노선을 운영하는 해운·물류 전문 기업이다. 시는 RusTrans의 현지 인프라를 활용해 북극항로 상용화에 대비한 최적의 물류 루트를 공동 개발하고, 실질적인 물동량 유치를 위한 협력 기반을 다질 방침이다.또한 전 세계 산업계 교류를 주도하는 ICIE와도 협력하면서 북극항로 전략이 글로벌 시장에서 공신력을 얻는 계기가 될 것으로 기대된다.장상길 포항시장 권한대행은 “이번 협약은 포항이 동북아 물류 중심지로 도약하는 중요한 첫걸음이 될 것”이라며 “영일만항 활성화와 지역 경제에 실질적인 도움이 되도록 참여 기관들과 꾸준히 소통하겠다”고 했다.