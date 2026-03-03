광화문에도 봄이 왔어요

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2026-03-03 11:36
수정 2026-03-03 11:36
봄을 맞아 새로 단장한 교보생명빌딩 외벽 광화문글판에 김소연 시인의 ‘한 글자 사전’에서 발췌한 문구가 쓰여 눈길을 끌고 있다. 3일 서울 종로구 교보생명빌딩 외벽 광화문글판에 “봄, 우리가 가장 잘 아는 기적”이라는 문구가 쓰여 있다. 이번 봄편은 5월 말까지 광화문 교보생명빌딩과 강남 교보타워 등에 걸린다. 2026.3.3 이지훈 기자
봄을 맞아 새로 단장한 교보생명빌딩 외벽 광화문글판에 김소연 시인의 ‘한 글자 사전’에서 발췌한 문구가 걸려 눈길을 끌고 있다.

3일 서울 종로구 교보생명빌딩 외벽 광화문글판에 “봄, 우리가 가장 잘 아는 기적”이라는 문구가 걸려 있다.

이번 봄편은 5월 말까지 광화문 교보생명빌딩과 강남 교보타워 등에 게시된다.

이지훈 기자
