사회 [속보]조희대 “사법부 헌법 부과 사항 다할 것… 갑작스런 대변혁, 국민들에 도움되는지 심사숙고 부탁” 김희리 기자 입력 2026-03-03 09:30 수정 2026-03-03 09:34 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/03/03/20260303500028 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 조희대 대법원장이 3일 서울 서초구 대법원으로 출근하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.3.3 닫기 이미지 확대 보기 조희대 대법원장이 3일 서울 서초구 대법원으로 출근하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.3.3 김희리 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 기사에 구체적인 내용이 제공되었는가? 예 아니오