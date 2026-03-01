강원 ‘3월의 눈폭탄’… 최대 40㎝ 무거운 눈 쌓인다

전국에 눈비… 제주엔 강한 바람

시설물 피해 큰 ‘습설’ 주의해야

내일 정월대보름 개기월식 예정

3·1절 연휴 마지막 날인 2일 전국에 눈이나 비가 내릴 전망이다. 특히 강원 산지를 중심으로 최대 40㎝ 이상의 많은 눈이 쌓일 것으로 보여 눈길 사고에 대비해야 한다.1일 기상청에 따르면 2일 새벽 호남을 시작으로 전국 대부분 지역에서 비나 눈이 내리겠다. 예상 적설량은 강원 산지 10~40㎝ 이상이다. 강원 북부 동해안은 3~15㎝ 이상, 경북 북동 산지는 5~10㎝, 강원 내륙과 강원 중부 동해안은 3~8㎝다. 경기 동부, 충북 북부, 전북 북동부, 경북 일부 내륙과 경남 서부 내륙은 1~5㎝, 서울과 경기 북서부는 1㎝ 미만으로 예보됐다.이번 눈은 습기를 많이 머금은 ‘습설’ 형태로 내릴 가능성이 크다. 기상청은 무거운 눈이 쌓이면서 비닐하우스 등 시설물 붕괴 피해가 우려돼 대비가 필요하다고 했다.강수량은 제주 20~60㎜(산지 80㎜ 이상), 강원 동해안과 산지 10~50㎜, 호남과 영남 남부 5~20㎜, 충청과 강원 내륙 등은 5~10㎜ 수준이다.제주도와 일부 남해안을 중심으로는 2~3일 사이에 강한 바람이 불 것으로 예상된다. 제주 해상에선 4일까지 풍랑특보 수준의 높은 물결이 일 것으로 보인다. 해안가에는 너울이 유입돼 방파제나 갯바위를 넘는 파도가 칠 수 있어 주의가 필요하다.정월대보름인 3일에는 개기월식이 예정됐다. 기상청은 동쪽 지역은 구름이 많아 관측이 어려울 수 있으나, 그 밖의 지역은 비교적 맑은 날씨가 예상돼 관측에 큰 지장은 없을 것으로 내다봤다.