닫기 이미지 확대 보기

2차 종합특검 현판식

권창영(왼쪽 세 번째) 특별검사가 25일 과천에서 열린 ‘윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사’ 사무실 현판식에서 현판 제막 후 특검보들과 사진 촬영을 하고 있다. 권 특검은 이날 “정치적 중립성과 공정성을 최대한 유지하면서 오로지 법률과 증거가 지시하는 방향에 따라 성역 없이 철저히 수사를 진행할 것”이라고 했다.

연합뉴스