[포토] ‘뉴진스 위해 풋옵션 256억 포기’ 기자회견하는 민희진 대표

민희진 전 어도어 대표(현 오케이 레코즈 대표)가 주식 매매대금 청구 소송 1심 승소로 받을 256억원을 포기하는 대신, 모든 민·형사상 법정 분쟁을 멈추자고 하이브에 25일 전격 제안했다.민 대표는 이날 오후 서울 시내 모처에서 기자회견을 열고 “제가 256억원을 내려놓는 대신 (하이브도) 현재 진행 중인 모든 민·형사 소송과 분쟁을 멈추라”며 “이 제안에는 저 개인, 뉴진스 멤버, 외주 파트너사, 어도어 직원 등을 대상으로 하는 모든 고소·고발의 종료까지 포함된다”고 밝혔다.민 대표는 제안의 배경으로 “모든 이유 가운데 가장 절실한 것은 뉴진스 멤버들 때문”이라며 “누군가는 무대에, 누군가는 법정에 서야 하는 것이 괴롭다. 그렇게 되면 그 누구도 이 상황을 행복하게 바라보지 못할 것이다. 갈가리 찢어진 마음으로는 좋은 문화를 만들 수 없다”고 설명했다.지난 12일 서울중앙지법 민사합의31부(남인수 부장판사)는 민 전 대표가 하이브를 상대로 제기한 주식 매매대금 청구 소송에서 민 전 대표의 손을 들어줬다.재판부는 하이브가 민 전 대표에게 255억원 상당(민 대표가 이날 언급한 금액은 256억원)의 풋옵션(주식매수청구권) 대금을 지급해야 한다고 판결했다.다만 법원은 하이브가 민 대표를 상대로 낸 강제집행정지 신청을 받아들여 항소심 판결 선고 전까지 풋옵션 대금 지급의 강제집행은 정지된 상태다.민 대표가 이날 뉴진스를 언급한 것은 하이브 산하 레이블 어도어가 다니엘과의 계약을 해지하고 그를 상대로 거액의 손해배상청구 소송을 제기한 것을 염두에 둔 것으로 읽힌다.민 대표는 “저와 하이브가 있어야 할 곳은 법정이 아니라 창작의 무대”라며 “제게는 뉴진스를 론칭하며 가졌던 창작의 비전이 있었다. 그것을 끝내지 못해 아쉽지만, 뉴진스가 돌아오면 잘해주겠다는 하이브의 약속은 현실이 되기를 바란다”고 전했다.그는 특히 “‘다섯’ 모두 모여 자유롭게 꿈을 펼칠 환경을 만들어 달라”며 “아티스트가 다시 빛날 길을 열어주는 게 어른이 해야 할 길이다. 제게 256억원은 K팝의 건강한 생태계와 아티스트의 평온한 일상을 되찾는 가치보다 크지 않다”고 강조했다. ‘다섯’을 언급함으로써 뉴진스 5인의 완전체를 하이브에 요구한 것이라는 해석이 나온다.민 대표는 이날 검은 재킷 차림으로 앞선 두 차례의 기자회견과 비교해 상대적으로 편안한 표정이었다.그는 최근 승소 사실을 언급하며 “참으로 긴 터널이었다”며 “법원은 경영권 찬탈과 탬퍼링(계약 만료 전 사전 접촉) 등의 자극적 프레임이 허상임을 밝혔고, 창작 윤리에 따라 제가 제기한 문제의식이 마땅히 해야 할 경영적 판단임을 인정해줬다”고 자평했다.민 대표는 최근 신생 레이블 오케이 레코즈를 설립하고, 신인 보이그룹 육성 계획을 밝힌 바 있다. 오케이 레코즈는 이를 위한 오디션도 연다.민 대표는 “저는 이제 어도어 전 대표라는 꼬리표를 떼고 오케이 레코즈의 대표로 새로운 길을 걷겠다”며 “새로운 K팝 아티스트 육성과 비전 제시에 제 모든 에너지를 쏟겠다. 오늘 이후로 더 이상 소모적인 기자회견은 없기를 바란다. 저는 기자회견장도, 법정도 아닌 창작의 무대에서 여러분을 찾아뵙겠다. 제가 제일 잘하는 크리에이티브(창작)에서 최선을 다하겠다”고 약속했다.