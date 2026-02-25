구미시 ‘제조 AI 데이터 도시’ 비전 선포…2032년까지 AI 생태계 구축

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

구미시 ‘제조 AI 데이터 도시’ 비전 선포…2032년까지 AI 생태계 구축

김상화 기자
입력 2026-02-25 17:11
수정 2026-02-25 17:11
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

AI 실무인력 1000명 양성

이미지 확대
김장호 구미시장이 25일 구미코에서 AI 비전과 4대 전략을 선포하고 있다. 구미시 제공
김장호 구미시장이 25일 구미코에서 AI 비전과 4대 전략을 선포하고 있다. 구미시 제공


경북 구미시가 ‘글로벌 제조 AI(인공지능) 데이터 도시’로의 도약을 선언했다.

시는 25일 구미코에서 지역 경제인, AI 기업 임직원, 대학 및 연구기관 관계자, 시민 등 100여명이 참석한 가운데 ‘구미시 AI 비전 선포식’을 개최했다.

선포식을 기점으로 산업 AI의 데이터 표준을 선도하는 도시로 거듭나겠다는 게 시의 구상이다.

이날 선포식에서는 2032년까지 ▲제조 앵커기업 AX 전환 10곳 ▲ AI 전후방 기업 100곳 육성 ▲ AI 실무인력 1000명 양성이라는 목표를 제시했다.

또 AI 인프라 구축·지능형 제조 전환·제조데이터 확산·가치 창출 AI 생태계 등 4대 분야 26개 전략과제 추진도 알렸다.



김장호 구미시장은 “오늘 선포한 비전을 나침반 삼아, 구미가 가진 세계적 수준의 제조 인프라에 AI라는 두뇌를 이식해 기업이 도전하고 성장하기 가장 좋은 ‘대한민국 대표 제조 AI 도시’로 반드시 만들어 내겠다”고 말했다.
구미 김상화 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
구미시가 2032년까지 육성하려는 AI 전후방 기업은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로