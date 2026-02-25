전북지사 “계엄 때 청사 폐쇄 안해” 해명에도… 시민단체 “부적격 단체장”

광역단체장 후보 면접 시간 7분 중 6분 할애

행안부 청사 폐쇄 지시는 14개 시군에 전파

시민단체 부적격 단체장 후보로 4명 지목

김관영 전북지사. 닫기 이미지 확대 보기 김관영 전북지사.

김관영 전북지사가 12·3 비상계엄 당시 도청사 폐쇄 논란에 대해 적극 해명하고 나섰다.김 지사는 25일 도청에서 열린 기자회견에서 “12·3 비상계엄 당시 전북도청은 어떠한 물리적 폐쇄도 하지 않았다”고 밝혔다.특히, 김 지사는 “어제 더불어민주당 공천관리위원장이 계엄 당시 청사 폐쇄 논란 경위 설명을 요청해 광역단체장 예비후보 면접시간 7분 중 6분 동안 계엄 당시 도청 방호 상황을 설명했다”고 말했다.이어 “도청사 방호는 2008년 이후 지금까지 오후 7시 이후 후문 통로에 출입증을 대고 출입하는 구조를 동일하게 유지하고 있다”며 “(그날의 방호 체계도 동일했고) 직원들이 출입한 기록, 수당 신청 기록, 취재를 위해 언론인들이 자유롭게 출입한 기록도 확인됐다”고 설명했다.김 지사는 “행정안전부가 그날 오후 11시 20분에 유선으로 당직 사령에게 청사 폐쇄 및 출입자 통제를 지시했고, 그것을 14개 시·군에 전파하라고 해서 유선으로 전파했다”며 “(청사 폐쇄 등 지시에도) 도가 어떠한 물리적 조치를 하지 않은 게 명백히 증명된다”고 강조했다.그는 또 “저는 광역단체장 중 처음으로 인터뷰를 통해 계엄의 불법성을 지적하고 헌법 수호 의지를 밝혔다”며 “공천관리위원장이 (계엄에 반대한다는 내용의) 당일 언론 인터뷰 기사가 있느냐고 해서 제출하고 왔다”고 전했다.반면, 전북지역 시민단체가 더불어민주당 전북도당의 후보 적격 판단에 부패비리·파렴치범·반민주·반노동 인사가 포함됐다며 단체장 후보 4명을 공개하고 퇴출을 요구했다.전북지역 43개 시민사회단체로 구성된 전북개헌운동본부는 25일 전북특별자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “최근 더불어민주당 전북도당이 후보자격심사위원회를 통해 광역 및 기초단체장 후보를 적격 판단했지만 부적격 후보자들이 포함됐다”며 “주권자인 도민을 대신해 부패비리·파렴치범·반민주·반노동 후보자는 퇴출하고 심판돼야 한다는 믿음으로 부적격자를 발표한다”고 밝혔다.단체는 부적격 단체장 후보로 김관영 전북도지사, 우범기 전주시장, 정성주 김제시장, 최영일 순창군수를 지목했다.김관영 도지사에 대해서는 12·3 내란 관련 전북도청사 폐쇄를 문제로 들었다.이날 이민경 민주노총 전북본부장은 “오늘 몇 명 후보들의 비리만 내놓았지만 사실은 페이지를 넘기지 못할 만큼 수많은 군의원, 시의원, 도의원의 비리까지 말하면 오늘 기자회견으로 부족하다”며 “이번 지방 선거가 성숙한 선거가 됐으면 좋겠다”고 말했다.앞서 조국혁신당 전북도당은 지난 12일 기자회견을 통해 “비상계엄 당시 청사 출입을 통제·폐쇄한 도지사와 기초자치단체장 8명을 내란 동조 및 직무 유기 혐의로 2차 종합특검에 고발한다”고 공표했다.