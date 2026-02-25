교차로서 신호 위반 차량이 오토바이 충돌… 50대 배달원 숨져

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

교차로서 신호 위반 차량이 오토바이 충돌… 50대 배달원 숨져

강남주 기자
입력 2026-02-25 14:28
수정 2026-02-25 14:40
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
사고 현장. 연합뉴스
사고 현장. 연합뉴스


인천의 한 교차로에서 신호를 위반한 차량이 배달 오토바이와 충돌, 오토바이 운전자가 숨지는 사고가 발생했다.

인천 미추홀경찰서는 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 40대 여성 A씨를 불구속 입건했다고 25일 밝혔다.

A씨는 전날 오전 11시 59분쯤 미추홀구 숭의동 삼거리에서 승용차를 몰다가 오토바이를 충돌해 50대 오토바이 운전자 B씨를 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 신호를 위반하고 좌회전하다가 맞은편에서 오던 오토바이를 들이받은 것으로 조사됐다. 이 사고로 오토바이 운전자 B씨가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. B씨는 오토바이로 배달을 가던 도중 변을 당한 것으로 파악됐다.

또 사고 충격으로 오토바이에 불이 나 소방 당국이 7분만에 진화했다.



경찰 관계자는 “A씨는 음주나 무면허 상태는 아니었다”며 “A씨를 상대로 구체적인 사고 경위를 조사할 예정”이라고 말했다.
강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번 교통사고의 원인은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로