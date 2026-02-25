화순군, 행안부 혁신평가 ‘최우수’…전국 82개 군 중 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

화순군, 행안부 혁신평가 ‘최우수’…전국 82개 군 중 1위

서미애 기자
서미애 기자
입력 2026-02-25 14:06
수정 2026-02-25 14:06
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
전남 화순군이 행정안전부 주관 ‘2025년 지방자치단체 혁신평가’에서 최우수기관으로 선정돼 전국 82개 군 단위 지자체 가운데 1위를 차지했다. 화순군 제공
전남 화순군이 행정안전부 주관 ‘2025년 지방자치단체 혁신평가’에서 최우수기관으로 선정돼 전국 82개 군 단위 지자체 가운데 1위를 차지했다. 화순군 제공


전남 화순군이 행정안전부 주관 ‘2025년 지방자치단체 혁신평가’에서 최우수기관으로 선정됐다.

화순군은 25일 행정안전부가 전국 광역·기초자치단체 243곳을 대상으로 실시한 이번 평가에서 혁신 역량과 혁신 성과 등 11개 지표를 종합적으로 인정받아, 전국 82개 군(郡) 단위 지자체 가운데 1위를 차지했다고 밝혔다.

이번 평가에서 화순군은 소통과 협력을 기반으로 한 현장 중심 행정, 인공지능(AI)과 디지털 기술을 접목한 주민 체감형 정책을 적극 추진한 점에서 높은 점수를 받았다.

주요 우수 사례로는 △24시간 응급실 확대 운영을 통한 ‘응급 안전망’ 구축 △‘맘 편한 100원 택시’ 카드결제 시스템 도입 △스마트 원격 수도 검침 서비스 △고독사 고위험군 돌봄 사각지대 해소를 위한 ‘스마트 돌봄 플러그’ 설치 사업 등이 꼽혔다.

특히 교통·보건·돌봄 등 생활 밀착형 정책을 디지털 기술과 결합해 군민 불편을 줄이고 행정 효율성을 높였다는 점이 이번 평가에서 긍정적으로 작용한 것으로 분석된다.



구복규 화순군수는 “군민과 끊임없이 소통하며 현장에서 답을 찾고자 한 모든 공직자의 혁신 의지가 만들어낸 성과”라며 “앞으로도 군민이 일상에서 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 발굴·추진해 ‘더 살기 좋은 화순’을 만들어가겠다”고 말했다.
화순 서미애 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
화순군이 지방자치단체 혁신평가에서 받은 결과는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로