돼지 사체로 만든 사료에서 아프리카돼지열병 유전자 첫 검출…전량 폐기 명령

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

돼지 사체로 만든 사료에서 아프리카돼지열병 유전자 첫 검출…전량 폐기 명령

김중래 기자
김중래 기자
입력 2026-02-25 07:36
수정 2026-02-25 07:36
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

도축된 돼지로 만든 사료서 유전자 확인
방역당국...폐기 명령 등 확산 방지 나서

이미지 확대
아프리카돼지열병 발생…현장 통제
아프리카돼지열병 발생…현장 통제 4일 경남 창녕군 대합면 아프리카돼지열병(ASF)이 발생한 돼지 사육 농가 주변에서 방역 당국이 현장을 통제하고 있다. 연합뉴스 2026.2.4


도축된 돼지의 혈장단백질로 만든 사료에서 아프리카돼지열병(ASF) 유전자가 검출돼 방역당국이 사료 폐기와 사용 중지 권고 등 확산 방지에 나섰다.

아프리카돼지열병 중앙사고수습본부(중수본)는 24일 충남 홍성의 한 농사에서 채취한 폐사체와 사료 등을 정밀 검사한 결과 혈장단백질을 원료로 만든 배합 사료 2건에서 아프리카돼지열병 유전자가 검출됐다고 밝혔다. 사료에서 아프리카돼지열병 유전자가 발견된 첫 사례다.

중수본은 지자체를 통해 해당 사료를 즉각 폐기토록 했다. 또 농림축산검역본부 누리집에 해당 업체, 생산일, 품목 등을 공개하고 관련 사료에 대한 사용 중지를 권고할 예정이다.

이와 함께 전국 양돈농가 대상 일제 검사를 2월 말에서 3월 중순까지 2주간 연장하고 두 차례에 걸쳐 아프리카돼지열병 감염 여부를 검사할 예정이다.

아울러 해당 사료가 아프리카돼지열병 감염을 알고도 제조·판매했는지 여부 등을 조사해 등록취소 등 행정처분을 검토한다.
김중래 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
아프리카돼지열병 유전자가 검출된 사료의 원료는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로