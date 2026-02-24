김제 산란계 농장서 AI 항원 검출…고병원성 확인 중

김제 산란계 농장서 AI 항원 검출…고병원성 확인 중

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2026-02-24 09:44
수정 2026-02-24 09:44
조류인플루엔자 방역 자료사진. 연합뉴스
조류인플루엔자 방역 자료사진. 연합뉴스


전북 김제시 공덕면 소재 산란계 농장에서 24일 밤 0시 30분쯤 조류인플루엔자(AI) H5형 항원이 검출됐다. 현재 농림축산검역본부가 고병원성 여부를 판별하기 위한 추가 정밀검사를 진행 중으로, 최종 결과는 1~3일 이내 나올 전망이다.

해당 농장은 산란계 8만1천수를 사육 중이며, 병성감정 정밀검사 결과 H5 항원이 검출됐다. 고병원성으로 최종 확인될 경우 올해 겨울철 도내 네 번째 발생이다. 전국적으로는 48번째 양성 발생 사례다.

도는 방역본부 초동대응팀을 현장에 투입해 출입 통제와 소독 등 선제적 방역 조치를 실시하고 있다. 확산 차단을 위해 예방적 살처분도 추진할 방침이다. 또 추가 확산 방지를 위해 반경 10km 이내 방역지역 내 가금농장 49호(닭 46, 오리 2, 메추리 1, 약 328만 수)를 대상으로 이동 제한, 소독 강화, 정밀검사를 진행 중이다. 방역지역 내 전용 소독차량 6대도 배치해 농장 진출입로 등에 대한 집중 소독하고 있다.

아울러 조류인플루엔자 확산 차단을 위해 도내 산란계 사육농장 및 관련 축산시설(사료공장, 도축장 등)과 축산차량에 대해 2월 24일 오전 02시부터 25일 오전 02시까지 24시간 일시 이동 중지(Standstill) 명령을 발령할 계획이다.

전북도 관계자는 “조류인플루엔자 예방과 확산 방지를 위해 축산 관련 종사자는 철새도래지 출입을 금지하고, 농장 출입 차량 및 출입자 소독, 장화 교체, 매일 축사 내·외부 소독 등 방역 수칙을 철저히 준수해야 한다”고 당부했다.
설정욱 기자
