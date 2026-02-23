‘아이들 탄 버스인데’…경기남부경찰, 무보험 어린이 통학버스 238대 적발

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
‘아이들 탄 버스인데’…경기남부경찰, 무보험 어린이 통학버스 238대 적발

안승순 기자
입력 2026-02-23 11:47
수정 2026-02-23 11:47
이미지 확대
무보험 어린이 통학버스 단속 현장(경기남부경찰청 제공)
무보험 어린이 통학버스 단속 현장(경기남부경찰청 제공)


의무보험조차 가입하지 않은 채 운행한 경기도 어린이 통학버스가 무더기로 적발됐다.

경기남부경찰청은 관내 어린이 통학버스 2만 9083대를 대상으로 지난 9일부터 20일까지 진행한 ‘의무보험 미가입 차량 집중 점검 및 현장 단속’에서 무보험 차량 238대를 확인했다고 23일 밝혔다.

이번 점검은 최근 김포와 광주 등에서 의무보험에 가입하지 않은 채 어린이를 태우고 운행하던 통학버스들이 잇따라 적발됨에 따라 어린이 교통안전의 사각지대를 선제적으로 해소하기 위해 추진됐다.

경찰은 교육청·각 지자체와 협조해 어린이를 태우는 학원 차량 1만 1227대와 어린이집 차량 6556대, 체육시설 차량 4869대의 보험 가입 데이터를 대조해 무보험 차량을 찾아냈다.

파악된 무보험 차량 238대 중 65대는 즉시 보험에 가입하도록 조치했고, 나머지 173대 중 101대는 중고차로 이미 판매된 것으로 파악됐으며, 72대는 폐원 등 사유로 실제 운행하지 않는 것으로 확인됐다.



김준 경기남부청 교통안전계장은 “어린이 통학버스는 사고 발생 시 피해 배상이 보장되지 않으면 피해 가족에게 돌이킬 수 없는 상처를 남기게 된다”며 “아이들의 통학 환경에서 안전 사각지대가 발생하지 않도록 총력을 다하겠다”고 밝혔다.
안승순 기자
