지금 달려갑니다… 고향의 품으로

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
지금 달려갑니다… 고향의 품으로

홍윤기 기자
홍윤기 기자
입력 2026-02-12 18:05
수정 2026-02-12 18:05
지금 달려갑니다… 고향의 품으로
지금 달려갑니다… 고향의 품으로 설 연휴를 앞둔 12일 서울역에서 귀성길 KTX에 오른 가족이 미소를 지으며 손인사를 하고 있다. 국토교통부에 따르면 13일부터 18일까지 총 2780만명, 하루 평균 834만명이 이동할 것으로 예상된다. 고속도로 귀성길은 13일 오후 3~5시, 귀경길은 17일 오전 10시쯤 절정에 이를 전망이다.
설 연휴를 앞둔 12일 서울역에서 귀성길 KTX에 오른 가족이 미소를 지으며 손인사를 하고 있다. 국토교통부에 따르면 13일부터 18일까지 총 2780만명, 하루 평균 834만명이 이동할 것으로 예상된다. 고속도로 귀성길은 13일 오후 3~5시, 귀경길은 17일 오전 10시쯤 절정에 이를 전망이다.

2026-02-13 1면
