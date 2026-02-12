(주)씨앤비 백소정, 지역사회 상생 나선다…서울 25개 자치구에 카레 1700인분 기부

-서울시 25개 자치구 잇다푸드뱅크와 연계 기부
-관내 소외 계층 및 사회복지시설에 배분 예정
일식 프랜차이즈 브랜드 백소정을 운영하는 주식회사 씨앤비가 지역 사회를 위한 나눔 활동을 실천했다.
씨앤비는 최근 서울시가 운영하는 ‘서울잇다푸드뱅크센터’를 통해 머쉬룸 포크 카레 1700인분을 기부하며, 서울 시내 소외 계층과 복지 사각지대 이웃을 위한 식사 지원에 나섰다고 밝혔다. 이번 기부는 외식 기업으로서의 사회적 책임을 실천하고, 지속 가능한 상생 가치를 확산하기 위해 추진됐다.
기부된 카레는 서울잇다푸드뱅크센터를 통해 도움이 필요한 이웃들에게 전달될 예정이다. 씨앤비는 이번 나눔을 단발성 활동이 아닌, 지속 가능한 사회공헌과 상생 가치 확장의 출발점으로 삼겠다는 계획이다.
백소정 관계자는 “씨앤비의 기업 지향 가치인 상생을 본사와 점주님과의 관계를 넘어 보다 확장할 필요가 있다고 판단해, 이번 기부를 통해 소외 계층과의 상생을 실현하게 됐다”며 “2026년에는 이 시작을 계기로 더 많은 상생의 기회와 가치 실현을 기대하고 있다”고 밝혔다.
한편 주식회사 씨앤비는 가맹점과의 동반 성장을 핵심 가치로 삼는 동시에, 지역 사회와 함께하는 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가고 있다. 백소정을 중심으로 한 이러한 ESG 기반 행보는 기업의 지속 가능성을 높이는 동시에, 외식 산업 전반에 긍정적인 영향력을 확산하는 데 기여할 것으로 기대를 모으고 있다.
-관내 소외 계층 및 사회복지시설에 배분 예정
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
(사진=(주)씨앤비)
일식 프랜차이즈 브랜드 백소정을 운영하는 주식회사 씨앤비가 지역 사회를 위한 나눔 활동을 실천했다.
씨앤비는 최근 서울시가 운영하는 ‘서울잇다푸드뱅크센터’를 통해 머쉬룸 포크 카레 1700인분을 기부하며, 서울 시내 소외 계층과 복지 사각지대 이웃을 위한 식사 지원에 나섰다고 밝혔다. 이번 기부는 외식 기업으로서의 사회적 책임을 실천하고, 지속 가능한 상생 가치를 확산하기 위해 추진됐다.
기부된 카레는 서울잇다푸드뱅크센터를 통해 도움이 필요한 이웃들에게 전달될 예정이다. 씨앤비는 이번 나눔을 단발성 활동이 아닌, 지속 가능한 사회공헌과 상생 가치 확장의 출발점으로 삼겠다는 계획이다.
백소정 관계자는 “씨앤비의 기업 지향 가치인 상생을 본사와 점주님과의 관계를 넘어 보다 확장할 필요가 있다고 판단해, 이번 기부를 통해 소외 계층과의 상생을 실현하게 됐다”며 “2026년에는 이 시작을 계기로 더 많은 상생의 기회와 가치 실현을 기대하고 있다”고 밝혔다.
최유희 서울시의원, 용산2선거구 2026년 본예산 303억원 확정… 해방촌 주차·용산아트홀·학교시설 ‘개선’
최유희 서울시의원(국민의힘·용산2)은 2026년도 본예산에서 용산 제2선거구(후암동, 용산2가동, 이태원1동, 이태원2동, 한남동, 서빙고동, 보광동) 관련 서울시 예산 212억원과 서울시교육청 예산 91억원 등 총 303억원이 확정됐다고 밝혔다. 이번 예산은 주민 생활과 밀접한 교통·환경·복지·문화 현안과 학교 교육환경 개선을 함께 담아 지역 체감도를 높이는 방향으로 편성됐다. 서울시 예산은 생활 불편을 구조적으로 줄이는 기반시설 확충에 무게가 실렸다. 해방촌 공영주차장 건설 사업에 35억원이 반영돼 상습적인 주차난과 불법 주정차로 인한 보행 불편을 완화할 추진 동력이 마련됐다. 해당 사업은 도로 혼잡 완화와 지역 접근성 개선을 함께 겨냥한다는 점에서 생활 인프라 투자 효과가 크다. 문화 분야에서는 용산아트홀 리모델링에 20억원이 편성돼 지역 대표 문화시설의 기능 개선이 본격 추진된다. 시설 노후화로 제기돼 온 이용 편의 문제를 개선하고 공연·문화 프로그램 운영 기반을 강화하는 예산 편성이라는 점에서 의미가 있다. 문화 인프라는 한 번의 투자로 장기간 주민 혜택이 지속되는 만큼 시설 경쟁력 회복이 지역 문화 활성화로 이어질 전망이다. 환경·도시·복지 분
서울시의회 바로가기
한편 주식회사 씨앤비는 가맹점과의 동반 성장을 핵심 가치로 삼는 동시에, 지역 사회와 함께하는 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가고 있다. 백소정을 중심으로 한 이러한 ESG 기반 행보는 기업의 지속 가능성을 높이는 동시에, 외식 산업 전반에 긍정적인 영향력을 확산하는 데 기여할 것으로 기대를 모으고 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
씨앤비가 서울잇다푸드뱅크센터에 기부한 음식은?