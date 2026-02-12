설 차례상 안전하고 건강하게…서울시, 설 성수식품 1753곳 점검 완료

1~2월 간 성수식품 제조·조리·판매업소 점검

선물·제수용 시민 소비 늘어나는 식품 대상

이미지 확대 설 연휴를 나흘 앞둔 12일 서울 동대문구 청량리종합시장을 찾은 시민들이 장을 보고 있다. 2026.02.12. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 설 연휴를 나흘 앞둔 12일 서울 동대문구 청량리종합시장을 찾은 시민들이 장을 보고 있다. 2026.02.12. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시가 설 명절을 앞두고 시민들의 차례상을 지킨다.시는 지난달부터 이달 10일까지 25개 자치구, 서울시보건환경연구원과 함께 ‘설 성수식품 유통·판매 집중 점검’을 실시했다고 12일 밝혔다.점검은 설 명절에 소비가 늘어나는 한과, 떡, 만두, 축산물 등 제수용품 제조업체와 제수용 음식을 조리·판매하는 음식점 및 즉석판매제조가공업소, 홍삼 등 건강기능식품 판매업소 총 1753곳을 대상으로 했다.시는 백화점, 대형마트, 전통시장 등 시민 이용이 많은 장소를 우선 선정해 식품제조판매업소 677곳, 축산물가공·판매업소 1076곳을 점검했다.주요 점검 사항은 ▲무등록 식품 제조·판매 여부 ▲소비기한 경과 제품의 보관·판매 ▲식품의 비위생적 취급 ▲종사자 건강진단 미실시 ▲보존·유통기준 준수 여부 ▲육우 혹은 수입산 쇠고기의 한우 둔갑 판매 등이다.시는 위생점검과 함께 명절 다소비 식품 620건을 수거하고, 잔류농약·중금속·식중독균 등에 대한 안전성 검사도 했다.시는 수입산 식품의 국내산 둔갑 판매를 막기 위해 전통시장, 대형마트, 음식점 등 3000곳을 대상으로 원산지 미표시 및 허위표시 여부를 집중 점검했다. 원산지 허위 표시가 의심되는 농산물 약 35건은 수거 등을 병행했다.점검 결과 총 27곳의 업소가 적발됐다. 시는 관련 법령에 따라 행정처분과 과태료 부과 등 엄정 조치할 예정이다. 현재 검사 중인 수거 식품에서 부적합 판정이 확인될 경우 회수·폐기 등 빠른 조치를 할 계획이다.조영창 서울시 시민건강국장은 “시민 모두가 가족과 함께 건강하고 풍성한 명절을 보낼 수 있도록 선제적 안전관리를 통해 안심할 수 있는 먹거리 환경을 조성하는 데 힘쓰겠다”고 말했다.