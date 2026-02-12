조희대 “재판소원 국민에 큰 피해…공론화로 충분히 숙의돼야”

이미지 확대 재판소원법-대법관증원법 관련 질문에 답하는 조희대 대법원장 조희대 대법원장이 12일 오전 서울 서초구 대법원으로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 지난 11일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 대법원이 확정한 판결에 대해서도 헌법소원을 할 수 있도록 한 ‘재판소원법’(헌법재판소법 개정안)과 대법관 수를 늘리는 ‘대법관 증원법’(법원조직법 개정안)이 더불어민주당 주도로 통과 됐다.

조희대 대법원장은 12일 재판소원법에 대해 “헌법과 국가질서에 큰 축을 이루는 문제”라며 “결과가 국민에게 엄청난 피해가 가는 문제라 대법원은 국회와 함께 설득하고 협의하겠다”고 밝혔다.조 대법원장은 이날 출근길에 기자들과 만나 “공론화를 통해서 충분한 숙의 끝에 해야 한다고 이야기해왔다”며 이렇게 밝혔다.이어 ‘법안 통과를 막을 방법 없다는 지적이 있다’는 질문에는 “아직 최종 종결된 것은 아니기 때문에 그 사이에도 대법원 의견 모아서 전달하고 협의해 나가겠다”고 답했다.조 대법원장은 법 왜곡죄 관련 “우리 국민들도 마찬가지고 앞으로 사법질서나 국민들에게 큰 피해가 가는 중대한 문제이기 때문에 계속 협의해 나가겠다”고 밝혔다.대법관 제청에 대해서는 “그런 문제도 다음에 말씀드리고 필요하면 여러분들 모시고 정식으로 다시 한 번 말씀드리겠습니다”고 했다.국회 법제사법위원회는 전날 대법원 확정 판결에 대해서도 헌법재판소에 헌법소원을 청구할 수 있도록 하는 재판소원법(헌법재판소법 개정안)을 여당 주도로 통과시켰다. 재판소원이 도입되면 대법원에서 확정된 판결도 헌법재판소에 헌법소원을 청구할 수 있게 된다. 사실상 4심제이고, 최종심 주체가 대법원에서 헌재로 바뀌기 때문에 대법원과 헌재의 찬반 논쟁도 뜨겁다.민주당은 대법관 수를 14명에서 26명으로 증원하는 법원조직법 개정안, 법왜곡죄(형법 개정안) 등 사법개혁 3법을 이달 임시국회에서 처리하겠다고 했다.