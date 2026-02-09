경찰, 김병기 피의자 신분 소환 통보… 법카 건넨 前구의원도 소환

늑장 조사 지적에 “조사량 많았다”
아내 법카 의혹 포렌식 선별 작업
김병기 무소속 의원. 연합뉴스
김병기 무소속 의원을 둘러싼 13가지 비위 의혹을 수사하는 경찰이 김 의원에게 피의자 소환을 통보했다.
박정보 서울경찰청장은 9일 정례 기자간담회에서 “김 의원에게 출석을 요구하고 일자를 조율 중”이라고 밝혔다. 출석 시점은 설 연휴 전후가 될 것으로 예상된다.
현재 김 의원과 관련해 경찰에서 수사 중인 사안은 의혹별로 13가지에 이른다. 그는 총선을 앞둔 2020년 동작구의원 2명으로부터 공천헌금 명목으로 3000만원을 수수했다가 돌려준 혐의를 받는다. 또 ▲배우자의 동작구의회 관계자 법인카드 사적 유용 ▲관련 경찰 수사 무마 ▲장남의 국정원 채용 개입 ▲ 해당 업무 보좌진 동원 ▲차남 대학 편입학 및 취업 특혜 ▲지역구 병원 진료 특혜 ▲대한항공 호텔 숙박권 수수·의전 요구 등 의혹도 제기됐다.
경찰은 이날 김 의원 배우자의 법인카드 유용 의혹과 관련해 김 의원의 전자기기 포렌식 선별 작업을 진행했다. 또 배우자에게 법인카드를 건네 업무상 배임 등 혐의를 받는 조진희 전 동작구의원도 피의자 신분으로 소환 조사했다.
박 청장은 “김 의원의 13개 의혹에 대해 공공범죄수사대에서 전담해 필요한 수사를 속도감 있게 하고 있다”고 밝혔다. 김 의원에 대한 소환이 늦다는 지적에 대해선 “워낙 조사할 게 많았다”는 취지로 답했다.
앞서 경찰은 김 의원의 배우자 이모씨를 한 차례 소환한 바 있다. 또 김 의원의 최측근으로 꼽히는 이지희 동작구의회 부의장도 두 차례 소환해 조사를 진행했지만 김 의원은 소환하지 않아 ‘늑장 수사’ 비판이 제기됐다. 경찰은 강선우 무소속 의원의 공천헌금 1억원 수수 의혹과 관련해 김경 전 서울시의원을 공천하게 된 과정에 대해서도 김 의원에게 물을 것으로 보인다.
한편 검찰은 지난 5일 경찰이 강 의원과 김 전 시의원에 대해 신청한 구속영장의 청구 여부를 두고 법리 검토 중이다. 검찰의 청구 시점에 따라 강 의원에 대한 체포동의안 표결 등 관련 절차는 설 연휴 이후가 될 가능성도 제기된다. 과거 사례를 보면 영장 청구 이후 구속 여부가 결정되기까지 열흘 이상 소요되기도 했다.
2026-02-10 12면
