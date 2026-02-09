과천 경마장, 경기도 밖으로는 안 간다… 송미령 ‘도내 이전 검토’ 공식화

“마사회와 충분한 협의 진행 중”

정부가 1·29 부동산 공급대책에서 경기 과천경마장(렛츠런파크)과 국군 방첩사령부 부지를 통합 개발해 9800가구를 공급하겠다고 밝힌 가운데 송미령 농림축산식품부 장관이 9일 기자간담회에서 "과천경마장을 경기 내 다른 지역으로 이전하는 방안을 검토하고 있다"고 밝혔다.

송미령 농림축산식품부 장관.

과천 경마장을 경기도 내 다른 시군으로 이전하는 ‘도내 이전’ 방침이 공식화됐다. 전국 지자체가 유치전에 뛰어든 가운데 정부가 이전 범위를 경기도로 못 박으면서 경쟁 구도에 제동이 걸렸다.송미령 농림축산식품부 장관은 9일 오전 기자간담회에서 “마사회와 충분한 협의를 거쳐 경기도 내 다른 지역으로의 이전을 검토하고 있다”고 밝혔다. 기존 종사자들의 출퇴근 여건과 고용 안정, 레저 산업 특성상 수도권 접근성이 중요하다는 점을 종합적으로 고려한 판단이라고 설명했다.이 같은 방침에 제주를 비롯해 경북 영천, 전북 김제, 전남 순천·담양 등 마사회 유치를 준비해 온 지자체들은 난관에 직면했다. 말산업 특구 1호인 제주는 경마장과 말산업·관광을 연계한 지역 산업 육성을 기대해 왔다. 전남 담양도 정부 발표 이전부터 2차 공공기관 지방 이전에 맞춰 경마장 유치를 추진해 왔다. 인천에서는 과천 경마장을 강화도로 옮겨 경마레저테마파크를 조성하자는 구상도 제기됐다.과천 경마장은 연간 2500억원에 달하는 세금을 내는 주요 세원이다. 과천시와 경기도가 각각 500억원, 2000억원가량을 거둬들인다. 경기도는 서해 간척지나 미군 반환 공여지 등을 이전 후보지로 검토해 달라고 정부에 요청한 상태다. 화성시도 화옹지구 이전 가능성을 따져보고 있다.이번 유치전은 정부가 지난달 29일 수도권 우수 입지 487만㎡에 청년·신혼부부 등을 대상으로 주택 약 6만 가구를 신속 공급하겠다고 발표하면서 본격화됐다. 과천 방첩사 부지(28만㎡)와 인근 경마공원(115만㎡)을 함께 이전한 뒤 통합 개발해 9800가구를 공급한다는 계획이 담겼다. 경마장 이전이 주택 공급 선결 과제로 떠오른 셈이다.다만 이전이 현실화하기까지는 넘어야 할 산이 적지 않다. 과천 주민들과 마사회 노조의 반발이 변수다. 과천 시민들은 비상대책위원회를 꾸리고 지난 7일 대규모 집회를 열어 경마장 이전 철회를 요구했다.