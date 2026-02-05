고향사랑기부에도 ‘두쫀쿠’ 등장… 울산 중구, 10일부터 이틀간 선착순 증정

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

고향사랑기부에도 ‘두쫀쿠’ 등장… 울산 중구, 10일부터 이틀간 선착순 증정

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2026-02-05 17:09
수정 2026-02-05 17:09
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
두바이 쫀득쿠기. 서울신문DB
두바이 쫀득쿠기. 서울신문DB


‘두바이 쫀득쿠키’가 고향사랑기부제에도 등장했다.

울산 중구는 설 명절을 맞아 고향사랑기부제 참여자를 대상으로 오는 10일과 11일 ‘두바이 쫀득쿠키’ 증정 행사를 연다고 5일 밝혔다.

10일 행사는 북구 동울산세무서, 11일 행사는 남구 울산세무서에서 진행된다.

중구는 행사 당일 오전 11시 30분부터 현장에서 고향사랑e음 누리집을 통해 중구에 고향사랑기부금을 10만원 이상 기부하는 50명(이틀간 100명)에게 선착순으로 두바이 쫀득쿠키 1개씩을 증정한다.

희망자는 현장에서 스마트폰으로 고향사랑기부금을 보낸 후 처리 화면을 공무원에게 보여주면 된다. 주민등록상 주소지가 중구가 아닌 사람만 참여할 수 있다.



중구 관계자는 “고향사랑기부제를 통해 연말정산, 답례품, 간식까지 일석삼조의 혜택을 누리고 지역 발전에도 힘을 보태주시길 바란다”고 밝혔다.
울산 박정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
두바이 쫀득쿠키를 받으려면 최소 기부금액은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로