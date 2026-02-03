닫기 이미지 확대 보기

고개 숙인 강선우… ‘공천헌금 의혹’ 2차 출석

공천헌금 1억원 의혹의 핵심 피의자 강선우 무소속 의원이 3일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에 출석하며 인사하고 있다. 강 의원은 “이런 일로 국민들께 심려를 끼쳐드려 한번 더 죄송하다”며 고개를 숙였다. 강 의원은 지난달 20일 첫 번째 피의자 조사 이후 두 번째로 경찰에 출석했다. 경찰은 추후 강 의원 등 관련자들에 대한 신병 확보를 검토할 예정이다. 강 의원의 경우 국회 회기 중 불체포특권이 있는 점이 변수다.

뉴스1