태릉에 아파트? 종묘는?… ‘세계문화유산 딜레마’ 해법 찾나

정부·서울시 주택 공급지역 공방

이미지 확대 1·29 주택 공급 대책에 서울 노원구 태릉CC에 대한 6800호 공급이 포함된 것을 두고 논란이 커지고 있다. 정부는 유네스코 세계유산영향평가(HIA)를 받은 뒤 절차대로 이행하겠다는 입장인 반면 서울시는 종로 세운지구와 태릉CC 개발을 정부의 이중 잣대라고 비판했다. 사진은 태릉CC(왼쪽) 주변과 종묘 앞 세운4구역(오른쪽) 전경.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 1·29 주택 공급 대책에 서울 노원구 태릉CC에 대한 6800호 공급이 포함된 것을 두고 논란이 커지고 있다. 정부는 유네스코 세계유산영향평가(HIA)를 받은 뒤 절차대로 이행하겠다는 입장인 반면 서울시는 종로 세운지구와 태릉CC 개발을 정부의 이중 잣대라고 비판했다. 사진은 태릉CC(왼쪽) 주변과 종묘 앞 세운4구역(오른쪽) 전경.

연합뉴스

2026-02-02 3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정부가 1·29 도심 주택 공급 확대 방안을 통해 서울 노원구 태릉골프장(CC) 부지에 6800가구를 공급하겠다고 밝혔지만, 시작 단계부터 논란이 거세다. 유네스코 세계유산 종묘 앞 세운재정비촉진지구 4구역(세운4구역) 재정비 사업으로 갈등을 빚던 서울시와 정부의 입장이 뒤바뀌면서다.오세훈 서울시장은 1일 종묘의 가치 훼손을 이유로 세운지구 개발을 반대하는 정부가 태릉CC에 주택 공급을 추진하는 것은 모순이라고 지적했다. 전날 이재명 대통령이 “(종묘와 태릉CC) 어떤 차이가 있을까요? 똑같은 사안에 (서울시와 국민의힘이) 정반대 입장”이라고 비판한 데 대한 재반박이다.오 시장은 페이스북에 ‘국가유산청과 국토부는 각각 다른 나라 정부입니까’라는 제목의 글에서 “태릉CC는 13%가 역사문화환경보존지역에 직접 포함되어 있고, 세운지구는 그 범위 밖에 있다”면서 “대통령과 이 정부가 보이는 행태야말로 모순이고 이중 잣대”라고 주장했다.서울시는 세계문화유산구역과 중첩되지 않기 때문에 세계문화유산평가(HIA)를 받아야 할 의무가 없는 세운지구와 달리 태릉지구는 사업 예정지역의 13%가 겹치기 때문에 HIA가 의무라는 입장이다. 앞서 국가유산청은 시가 세운4구역 건물 최고 높이를 기존 71.9m에서 145m로 규제를 완화하는 내용의 개발 계획을 지난해 10월 고시하자 종묘 경관을 해친다며 HIA를 받으라고 압박했었다.실제로 태릉CC는 문재인 정부 때인 2020년 8·4 부동산공급 대책 때도 1만 가구 주택 공급 계획이 발표됐지만 교통 혼잡과 환경 훼손, 생활환경 악화, 조선왕릉 경관 훼손 우려 등으로 무산됐다. 정부는 전례를 감안해 이번에는 공급 물량을 줄이고 녹지 공간 조성, 교통 대책 등을 동시 추진한다는 방침이다. 왕릉 경관을 해치지 않도록 중저층으로 개발한다는 계획도 제시했다.국가유산청은 이날 입장문을 내고 “종묘 앞 고층 재개발도, 태릉 옆 주택 공급도 유네스코에서 권고한 대로 ‘HIA’라는 절차를 거쳐 합리적 조정안을 도출하자는 게 국가유산청의 입장”이라고 밝혔다. 이와 관련, 국토부 관계자는 “세계문화유산평가를 받아 원칙대로 순리대로 추진하겠다”고 밝혔다.도시계획이 구체적으로 나온 세운지구와 달리 태릉은 밑그림만 나온 상태이기 때문에 직접 비교는 어렵다는 게 전문가들의 지적이다. 유선종 건국대 부동산학과 교수는 “종묘 앞 세운4구역의 경우 용적률과 건축허가 등 필요한 법적 사업 절차가 상당히 추진된 상태지만, 태릉의 경우 원주민 민원 등 해결해야 할 과제가 많은 단계이기 때문에 같은 선상에서 비교하기 어렵다”면서 “HIA만 두고 다툴 것이 아니라 실제로 주택 공급의 시기와 법적 절차 등 구체적인 논의가 이뤄져야 할 것”이라고 말했다.