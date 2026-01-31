음성 공장 화재 실종자 1명은 어디에..조명차까지 투입해 야간 수색

이미지 확대 지난 30일 오후 음성군에서 발생한 생활용품 공장 화재 현장. 충북도소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 30일 오후 음성군에서 발생한 생활용품 공장 화재 현장. 충북도소방본부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충북 음성군 맹동면의 생활용품 제조 공장 화재가 완전히 진압됐지만 실종자 1명의 소재가 아직도 불분명하다.소방당국이 조명차까지 투입하는 등 인명수색에 온 힘을 쏟고 있지만 상황이 녹록지가 않다.31일 소방당국에 따르면 완전 진압에 앞서 이날 오전 0시 39분쯤 이 공장 A동 2층 계단에서 신원을 알 수 없는 시신 1구가 발견됐다.경찰은 화재 당시 실종됐던 카자흐스탄 국적 50대 남자와 네팔 국적 20대 남자 가운데 1명으로 추정하고 국립과학수사연구원에 신원 확인을 의뢰했다.하지만 아직도 또 다른 실종자 1명의 행방이 오리무중이다.수색작업이 속도를 내지 못하는 이유는 크게 세가지다. 우선 수색할 면적이 넓다.공장 3개 동 전체면적 2만 4236㎡ 가운데 2만 4170㎡가 불에 탔다. 3개 동이 전소한 셈이다. 축구장 3개가 넘는 면적이다. 공장 내부에 잔해물이 많은 것도 수색작업을 더디게 하고 있다. 3층건물이다보니 붕괴 우려가 있다는 점도 수색을 어렵게 하고 있다.소방당국 관계자는 “실종자 2명이 다른 외주업체 소속인데 화재 당시 A동에서 함께 일한 것으로 추정돼 A동을 집중 수색하면서 다른 곳도 수색을 병행하고 있다”며 “포크레인이 투입됐지만 섬세하게 진행해야 할 곳은 대원들이 손으로 잔해물을 옮기며 수색하고 있다”고 어려움을 전했다.이어 “건물 붕괴 가능성 때문에 대원들의 안전도 확보해야 할 상황”이라며 “야간수색작업을 위해 조명차가 배치됐고, 충청·강원·수도권 구조대도 투입됐다”고 했다.공장 화재는 전날 오후 2시 55분쯤 발생했다.오후 3시 3분 현장에 도착한 소방 당국은 오후 3시 25분 대응 2단계를 발령하고 인원 619명, 헬기 6대 등 장비 109대와 무인 소방 로봇까지 투입했다.하지만 기저귀와 생리대를 생산하는 공장이다 보니 내부에 펄프 등 가연성 물질이 많아 연소가 빠르고 유독가스가 심해 진압에 어려움을 겪었다.소방 당국은 31일 낮 12시 8분 화재 발생 21시간만에 완전 진압을 선언하고 대응 2단계를 1단계로 낮췄다.화재 당시 공장에는 근로자 83명이 있었는데 81명은 대피했다.화재 원인과 2명이 대피하지 못한 이유는 아직 확인되지 않았다.