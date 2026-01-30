금천중앙도서관 건립 순항 중…유성훈 구청장, 현장 점검

2029년 개관 목표

금천중앙도서관 건립 현장 점검

유성훈(앞줄 오른쪽) 서울 금천구청장이 지난 29일 금천중앙도서관 건설 현장을 점검하고 있다.

금천구 제공

금천중앙도서관 조감도

금천구 제공 닫기 이미지 확대 보기 금천중앙도서관 조감도 금천중앙도서관 조감도

금천구 제공

서울 금천구는 전날 시흥동 992-28 일대에서 ‘금천중앙도서관 건립 현장점검’을 진행했다고 30일 밝혔다.금천중앙도서관은 권역별 구립도서관과 공립 작은도서관을 연계하는 거점 도서관이다. 지역의 문화·지식 인프라를 확충해 문화 접근성을 높일 것으로 보인다. 시흥대로와 인접한 곳에 들어서 금천구 전역에서 접근이 쉽다.특히 금천구는 서울 25개 자치구 중 유일하겍거점도서관이 없어 금천중앙도서관에 대한 지역주민들의 기대감이 크다.금천중앙도서관은 대지면적 1063.9㎡, 연면적 5113.9㎡ 규모의 공공기여 건물 안에 조성된다. 2029년 완공해 개관한다는 목표다.유아나 어린이 맞춤형 자료실, 북라운지, 종합자료실, 다양한 독서·문화 프로그램을 진행할 수 있는 강의실 등을 갖출 예정이다. 금천 지역에 대한 전시존도 조성된다. 같은 건물에는 서울시 키움센터도 들어설 예정이다.구는 앞으로도 시공사인 현대엔지니어링과 긴밀한 협력을 통해 사업을 차질 없이 추진하겠다고 밝혔다.유성훈 구청장은 “중앙도서관은 단순한 책의 공간을 넘어, 세대와 계층을 잇는 지역 공동체의 중심이 될 것”이라며 “정보와 감동, 쉼을 제공하는 지역주민의 열린 문화공간으로 조성될 수 있도록 힘쓰겠다”고 전했다.