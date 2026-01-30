‘흥행’ 꿈돌이 라면, 제조사 판매 수익 전액 라면으로 기부

취약계층과 지역 복지사업에 즉시 활용

지난해 출시된 후 4개월여 만에 100만개 이상이 팔린 ‘꿈돌이 라면’ 제작 업체가 판매 수익 전액을 기부했다.30일 대전시에 따르면 박균익 IC푸드 회장은 시청에서 지난해 수익에 해당하는 라면을 대한적십자사 대전세종지사에 전달했다. IC푸드는 ‘꿈돌이 라면’ 출시 후 매출액의 2%를 기부하며 사회공헌 활동을 진행하고 있다. 이번 기부는 사회 환원 범위를 확대할 수 있는 현물 기부로 눈길을 끈다. 라면은 지원이 필요한 현장에서 즉시 활용할 수 있어 취약계층 지원과 지역 복지사업 등 다양한 활동이 가능하다. 지역 캐릭터 상품 소비 경험을 바탕으로 소비자의 구매로 이어지는 ‘착한 소비’ 효과도 기대되고 있다.대전시 대표 캐릭터를 활용한 꿈돌이 라면은 지난해 6월 9일 출시 후 4개월 만에 누적 판매량 100만개를 돌파했다. 대전에서만 구매할 수 있는 희소성과 소장, 선물 심리를 자극하며 인기를 얻고 있다.박승원 대전시 문화예술관광국장은 “지역을 대표하는 캐릭터 콘텐츠가 일상 소비와 연계돼 구매만으로도 지역사회에 기여하는 구조가 만들어졌다”며 “지역 기업과 협력해 체계적이고 실효성 있는 사회공헌 활동으로 정착할 수 있도록 지원할 계획”이라고 말했다.