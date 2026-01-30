경북 울진군, 오션리조트·골프장 건립 가시화…“우선협상대상자 선정 돌입”

경북 울진군, 오션리조트·골프장 건립 가시화…“우선협상대상자 선정 돌입”

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-01-30 14:25
수정 2026-01-30 14:25
경북 울진군에 조성될 오션리조트 조감도. 울진군 제공
경북 울진군에 조성될 오션리조트 조감도. 울진군 제공


경북 울진군이 체류형 관광 거점이 될 오션리조트 사업을 본격 추진한다.

울진군은 30일 ‘오션리조트 및 골프장 개발사업’ 사업시행자 공모에 신청한 민간 사업자 1곳을 대상으로 우선협상대상자 선정 절차를 진행한다고 밝혔다.

사업은 지역 관광 활성화를 위한 숙박과 레저 휴양 기능을 결합한 체류형 관광 거점 조성을 목표로 한다. 민간제안 공모를 통해 우수제안자가 선정된 이후 관련 절차에 따라 최종 사업시행자 선정 단계를 진행 중이다.

리조트는 근남면 산포리 697-4 일원 약 18만㎡ 부지에, 골프장은 매화면 오산리 산200번지 일원 약 134만㎡ 부지에 조성한다. 4성급 수준의 시설과 300실 이상의 객실을 갖춘 숙박시설과 컨벤션 시설, 18홀 이상의 골프장 등 필수시설이 들어설 예정이다.

해양과 산림 등의 자연환경, 주변 관광자원과의 연계 등을 고려해 사계절 관광이 가능한 차별화된 복합관광 단지 조성을 계획하고 있다. 관광객 체류시간 확대를 통한 지역 상권활성화, 일자리 창출 등 울진 관광 1천만 시대의 전략적 거점 역할을 하게 될 전망이다.

군은 접수된 신청서를 바탕으로 선정심의위원 회의를 열어 개발계획, 재무계획, 운영계획, 공공기여계획 등을 종합적으로 심의해 우선협상대상자를 선정할 계획이다.

울진군 관계자는 “오션리조트 및 골프장 개발사업이 구체적인 실행단계로 들어섰다”며“공정하고 투명한 절차를 통해 사업성은 물론 지역에 대한 기여도와 실현 가능성을 면밀히 검토해 우선협상대상자를 선정하겠다”고 말했다.
울진 김형엽 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
