“다시 합치자” 재회 거절하자 격분…이혼 소송 중 아내 살해

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“다시 합치자” 재회 거절하자 격분…이혼 소송 중 아내 살해

김유민 기자
김유민 기자
입력 2026-01-30 11:13
수정 2026-01-30 11:48
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
경찰·체포 자료 이미지. 서울신문DB
경찰·체포 자료 이미지. 서울신문DB


이혼 소송을 진행 중이던 아내가 재회를 거부하자 흉기로 살해한 혐의로 50대 남성이 경찰에 긴급체포됐다.

충북 괴산경찰서는 이혼 소송 중이던 아내를 흉기로 찔러 살해한 혐의로 50대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 30일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 5시 55분쯤 괴산의 한 도로에서 아내 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과 A씨는 B씨의 직장을 찾아가 만난 뒤, B씨와 20대 자녀와 함께 저녁 식사를 하러 이동하던 중 말다툼을 벌였고, 이 과정에서 범행을 저지른 것으로 파악됐다.

A씨는 이혼 소송을 진행하며 별거 중이었으며, 재회를 요구했다가 이를 거절당하자 격분해 범행한 것으로 조사됐다. 다만 범행 당시 흉기를 소지하고 있던 이유 등 구체적인 경위에 대해서는 진술을 거부하고 있는 것으로 알려졌다.

사건 직후 자녀의 신고를 받고 출동한 구급대가 현장에 도착했으며, A씨는 병원으로 이동했다가 현장에서 경찰에 체포됐다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기와 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.
김유민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 아내를 살해한 직접적인 동기는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로