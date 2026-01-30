충북도 올해 가족친화인증기업 500개 만든다

이미지 확대 충북도청. 닫기 이미지 확대 보기 충북도청.

충북도가 올해 가족친화 인증기업 500개 돌파에 도전한다.31일 충북도에 따르면 지난해 말 기준 도내에서 가족친화인증서를 보유한 기업은 434곳이다.전년도와 비교해 73곳이 늘어 처음으로 400개를 넘어섰다. 지난해의 경우 신규 96곳, 재인증 71곳, 유효기간 연장 31곳, 기존 유지 236곳 등이다.도는 올해 인증기업들의 유효기간 연장을 유도하고 신규 인증기업을 발굴해 500개 돌파를 달성한다는 계획이다.도는 민선 8기 내 가족친화인증기업 500개 만들기를 목표로 정하고 찾아가는 시군 설명회 및 그룹 컨설팅을 진행하는 등 총력전을 펼쳐왔다.올해 들어서도 지난 20일 옥천군, 지난 22일 충주 등에서 중소기업을 상대로 설명회를 가졌다.가족친화인증제도는 자녀 출산, 양육, 교육지원, 유연근무제도 등 가족친화제도를 모범적으로 운영하는 기업과 기관에 성평등 가족부가 인증을 부여하는 제도다.인증기업은 세무조사, 관세조사 유예, 출입국 심사 우대, 정부 지원사업 선정 시 가점 부여, 중소기업 육성자금 지원 혜택을 받는다.현재 전국에서 6971곳이 인증을 받았다.충북은 전국에서 서울 2024곳, 경기 1345곳에 이어 세 번째로 많다. 비수도권 지역에서 가장 많고 인구수 대비도 전국 1위다. 중소기업 수 대비 중소기업 인증 역시 전국에서 1위다.지자체들이 가족친화인증 기업 확대에 적극적인 것은 구직자의 직업 선택 조건으로 워라벨이 뜨고 있어서다. 가족친화인증 기업이 많으면 지역 내 인재 유입 효과도 기대할 수 있다.충북도 관계자는 “가족친화인증 기업 확대는 일과 생활 균형이 가능한 양육환경 조성에도 큰 도움이 된다”며 “도내 기업들의 지속 가능한 성장에도 긍정적인 영향을 미칠 것”이라고 말했다.