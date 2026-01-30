럭비 동메달리스트 윤태일, 장기기증으로 4명에 새 삶 주고 떠나

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
럭비 동메달리스트 윤태일, 장기기증으로 4명에 새 삶 주고 떠나

김우진 기자
김우진 기자
입력 2026-01-30 09:58
수정 2026-01-30 09:58
불법 유턴 차량에 부딪혀 심정지
딸과 럭비를 사랑하던 아빠

지난 14일 부산대병원에서 장기기증을 하고 세상을 떠난 럭비 동메달리스트 윤태일(42)씨 모습. 한국장기조직기증원 제공
지난 14일 부산대병원에서 장기기증을 하고 세상을 떠난 럭비 동메달리스트 윤태일(42)씨 모습. 한국장기조직기증원 제공


광저우와 인천 아시안게임 남자 럭비에서 2회 연속 동메달을 획득한 윤태일(42)씨가 뇌사 장기기증으로 4명을 살리고 떠났다.

한국장기조직기증원은 지난 14일 부산대병원에서 윤씨가 심장, 간장, 양측 신장을 기증하였다고 30일 밝혔다.

윤씨는 지난 8일 퇴근길에 불법 유턴 차량과 부딪혀 의식을 잃고 심정지 상태가 되었다. 병원으로 이송되어 치료받았지만 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다.

윤씨는 사고가 나기 전부터 가족과 미국 의학 드라마를 보며 “삶의 마지막 순간에 다른 생명을 살릴 수 있다면 어디선가 살아 숨 쉴 수 있고, 남은 가족들에게 위로도 줄 수 있을 것 같다”고 이야기했다고 한다.

경북 영주에서 2남 1녀 중 막내로 태어난 윤씨는 럭비 선수였던 6살 위 형을 따라 럭비 선수를 꿈꿨다. 이후 연세대 럭비부로 선발돼 국가대표 럭비팀에서 활동했다. 2010년 광저우와 2014년 인천 아시안게임 남자 럭비에서 동메달을 따낸 윤씨는 2016년 체육 발전 유공자 체육포장을 수상했다.

윤씨는 모든 생활이 딸과 럭비에 집중될 정도로 가족과 럭비를 사랑했다고 한다. 회사 생활을 하면서 재능 기부로 한국해양대 럭비부 코치 생활을 하기도 했다.

윤씨의 아내는 “우리가 사랑으로 키운 우리 지수 잘 돌볼 테니 걱정하지 말고 하늘에서 편히 잘 지내달라”는 말을 남겼다.
세종 김우진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로