[포토] 수도관 동파로 막혀버린 상가 입구

목요일인 29일은 전국 아침 최저기온이 -15도까지 떨어지며 강추위가 이어진다.중부 내륙과 일부 산지를 중심으로 한파가 지속되는 가운데 바람까지 불어 체감온도는 더 낮겠다.28일 기상청에 따르면 29일 아침 최저기온은 -15~-3도, 낮 최고기온은 -3~7도로 예보됐다. 기온은 평년(최저 -12~0도, 최고 1~8도)보다 1~3도 낮겠다.주요 도시 예상 최저 기온은 서울 -9도, 인천 -9도, 춘천 -13도, 강릉 -6도, 대전 -8도, 대구 -6도, 전주 -6도, 광주 -4도, 부산 -3도, 제주 2도다.최고 기온은 서울 -2도, 인천 -2도, 춘천 -1도, 강릉 3도, 대전 2도, 대구 4도, 전주 2도, 광주 4도, 부산 7도, 제주 7도로 예보됐다.한파특보가 발효된 경기도와 강원 내륙·산지, 충청 내륙, 경북 내륙·북동 산지를 중심으로 아침 기온이 -10도 안팎까지 떨어지겠고, 일부 경기 북부 내륙과 강원 내륙·산지는 -15도 안팎의 강추위가 나타나겠다. 낮엔 대부분의 중부지방 기온이 영하권에 머물겠다.하늘은 전국이 대체로 맑겠으나 충남권과 전라권, 제주는 가끔 구름이 많겠다.29일 오후부터 밤사이 제주에는 비나 눈이 내리는 곳이 있겠다. 제주 산지는 1~5㎝, 중산간은 1㎝ 미만의 적설이 예상된다. 전라 서해안에는 새벽부터 오전 사이 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다. 울릉도·독도에는 30일까지 누적 10~20㎝의 눈이 더 쌓이겠다. 비로 내릴 경우 강수량은 10~20㎜로 전망됐다.