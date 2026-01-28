[단독]대구서 보이스피싱 피의자 체포 직후 수갑 차고 도주…경찰 추적

이미지 확대 대구경찰청 깃발. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 대구경찰청 깃발. 서울신문DB

대구에서 전화금융사기(보이스피싱) 범죄에 가담한 혐의를 받는 남성이 체포 직후 수갑을 차고 달아나 경찰이 행방을 쫓고 있다.28일 경찰에 따르면 이날 낮 12시 50분쯤 대구 남구에서 보이스피싱 가담 혐의로 체포된 남성 A씨가 수갑을 찬 채로 달아났다. A씨는 체포 직후 압수수색 과정에서 감시가 소홀한 틈을 타 도주한 것으로 알려졌다.경찰은 A씨가 달아나자마자 대구경찰청 형사기동대 수사관 전원과 일선 경찰서 형사 등을 투입해 추적에 나섰다. 이와 함께 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석을 통해 도주 경로를 파악하고 있다.경찰 관계자는 “우선 도주자를 추적하고 체포하는 데 집중하고 있다”며 “자세한 사안은 밝힐 수 없다”고 말했다.