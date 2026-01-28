김일만 경북 포항시의회 의장, 포항시장 출마 공식 선언

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
김일만 경북 포항시의회 의장이 28일 포항 송도해수욕장에서 기자회견을 하고 있다. 김일만 포항시의회 의장 제공
현직 경북 포항시의회 의장이 6월 지방선거에서 포항시장 후보로 출마한다.
김일만 포항시의회 의장은 28일 포항 송도해수욕장에서 기자회견을 열고 “포항이 어디로 가야 하는지 방향을 분명히 밝히고, 그 방향 아래 시정 전체를 일관되게 움직이겠다”라며 공식 출마를 선언했다.
김 의장은 “포항은 산업과 항만, 관광, 도심 재생이 따로 움직일 때 성과가 약해지고, 시민 체감이 떨어진다”며 “이제는 분야별로 흩어진 사업을 한 방향으로 묶어내는 ‘시정 설계도’가 필요하다”고 했다.
그는 핵심 공약으로 ▲영일만항 활성화를 통한 경제 활성화 ▲호미곶 거점화 및 구도심 회복 ▲포항 도시브랜드 확립 등을 제시했다.
임규호 서울시의원 “중랑도 서울답게, 중랑 예산 1조 1650억원 서울 최상위권… 예산·정책으로 뒷받침된 연대의 성과”
중랑이 도약하고 있다. 서울 경전철 도시철도 중 정부 KDI 예비타당성조사를 유일하게 통과한 면목선, 서울 동북부를 관통해 도심까지 10분대로 연결하는 GTX-B노선 착공, 서울 26개 자치구 중 최대규모의 주택개발면적 확정까지 개발 희소식이 이어지고 있다. 임규호 서울시의원(더불어민주당, 중랑2)은 “중랑구에서 평생 터전을 잡고 살았던 사람으로서, 오랫동안 기다려온 설렘 가득한 실효적 변화가 실질적인 결과로 이어질 수 있도록 집중하겠다”고 밝혔다. 중랑구는 현재 서울시 자치구 중 주택개발면적이 1위로, 개발 및 성장 잠재력이 가장 큰 지역으로 꼽힌다. 임 의원은 서울시의회 도시계획위원회 부위원장으로 도심복합공공재정비사업, 신속통합기획 재개발·재건축, 모아주택·모아타운 등 29곳을 추진하는 데 뒷받침하고 있다. 특히 임 의원은 중랑·노원·강북·금천·구로 등 서울외곽지역의 재정비 사업성을 높이기 위한 제도구축에 힘쓰고 있는 것으로 알려져 있다. 사업성보정계수 등 제도보완을 통하여 최대 50%까지 용적률을 높이고, 그만큼 일반분양을 늘려 분담금을 낮추기 위해 관계부처와 협의 중이다. 그뿐만 아니라, 중랑에 도입될 GTX-B노선은 주요 도심지를 10분대에 주파
서울시의회 바로가기
끝으로 김 의장은 “시민이 믿고 맡길 수 있는 시정을 펼치겠다”며 “포항과 시민만 바라보고 지역의 다음 10년을 열겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김일만 의장이 6월 지방선거에 출마하는 직책은?